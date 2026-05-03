Galatasaray’ın Samsunspor deplasmanında aldığı 4-1’lik mağlubiyetin ardından konuşan Tümer Metin, sarı-kırmızılı ekipte sahaya yansıyan rehavete dikkat çekti. NOW Spor’da yaptığı değerlendirmede “nasıl olsa kazanırız” havasının belirgin olduğunu söyleyen Metin, özellikle kaleci Günay Güvenç’in son haftalardaki performansına vurgu yaparak “Günay için çanlar çalıyor” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de karşılaştığı Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan lider Galatasaray, Samsun'da 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Cimbom, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakanın ardından ilk kez mağlubiyet yaşadı. Maçın ardından, eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, sarı-kırmızılı ekibin performansını değerlendirdi. Metin, özellikle bir ismin saha içi grafiğine dikkat çekerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Tümer Metin’den sert çıkış: Rehavet net, Günay için çanlar çalıyor

"REHAVETİ ÇOK NET GÖRDÜK"

NOW Spor ekranlarında yorumlarda bulunan Tümer Metin, karşılaşmada Galatasaraylı oyuncular üzerinde belirgin bir konsantrasyon kaybı olduğunu vurgulayarak, "Rehaveti çok net gördük. Oyuncular üzerinde gördüm, teknik kadro üzerinde belki yoktu o kadar ama onlar da hükmedemediler. 'Nasıl olsa kazanırız' havası oluştu" şeklinde konuştu. Mağlubiyetin ardından birçok oyuncunun eleştirilebileceğini belirten Metin, kaleci Günay Güvenç için ayrı bir parantez açtı.

Tümer Metin’den sert çıkış: Rehavet net, Günay için çanlar çalıyor

"SON 2-3 MAÇTIR TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR"

Mücadelenin 63. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Günay Güvenç'in form durumuna değinen Tümer Metin, tecrübeli eldivenin son haftalardaki performansının alarm verdiğini ifade etti. Metin, "Günay için de bir satır bir şey söylemek lazım. Görev aldığı son 2-3 maçtır onun için çanlar çalıyor şu anda" yorumunda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası