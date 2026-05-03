Galatasaray’ın Samsunspor’a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada 63. dakikada Günay Güvenç’in kırmızı kart görmesi sonrası Okan Buruk’un yaptığı zorunlu değişiklik gündem oldu. Yerine Batuhan Şen’i almak için oyundan çıkarılan Leroy Sane, tabelayı görünce şaşkınlık yaşarken kısa süreli tepkisinin ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

Süper Lig'de karşılaştığı Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan lider Galatasaray, Samsun'da 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Cimbom, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakanın ardından ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Karşılaşmanın kırılma anı 63. dakikada yaşandı. Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, eksilen kaleci pozisyonunu doldurmak amacıyla yedek kaleci Batuhan Şen’i oyuna sürme kararı aldı. Bu zorunlu değişiklik için kenara alınan isim ise Alman yıldız Leroy Sane oldu.

Leroy Sane'nin tepkisi

Leroy Sane'nin değişiklik anı

SANE'DEN DEĞİŞİKLİK KARARINA TEPKİ

Değişiklik tabelasında numarasını gören Leroy Sane, kararı şaşkınlıkla karşıladı. Saha içinde "Ben mi?" şeklinde bir jest yaparak gülen tecrübeli futbolcu, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Alman oyuncu, bir süre sonra tekrar saha kenarına gelerek mücadelenin kalan kısmını yedek kulübesinden takip etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası