Süper Lig'de karşılaştığı Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan lider Galatasaray, Samsun'da 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Cimbom, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakanın ardından ilk kez mağlubiyet yaşadı. Ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini devam ettiren sarı kırmızılılar, bir sonraki hafta Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda art arda dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmanın ardından, Türk spor basınının usta kalemleri Galatasaray'ın mağlubiyetini ve Okan Buruk'un hamlelerini eleştirdi.

Usta yazarlar, Galatasarayın ağır yenilgisini yazdı: Hoca ne düşünüyorsa yanlış

"SAMSUN'UN MOTİVASYONUNA TESLİM OLDU"

1996’dan 2000’e kadar lige el koyan ve dört yıl üst üste şampiyonluk rekoru kıran Galatasaray, bu başarısını taçlandırmak için Danimarka’da Parken Stadı’na çıktığında, tribünde heyecandan başım çatlıyordu. Ergün ile Davala ile Popescu ile birlikte penaltıları atmış, Suker ve Vieira’nın atışlarında Taffarel ile birlikte kaleye geçmiş, UEFA Kupası’nı kazanmıştık. Aziz Yıldırım, “Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazanması tesadüf” dese de Parken Stadı’ndaki 10 kişilik direnişi gözümüzle gördük. 2005-06 sezonunda Fenerbahçe, Denizli’de ölüp ölüp dirilirken İstanbul’da heyecanlı bekleyiş içinde formalarını ve parmaklarını yiyen futbolcuları basın tribününden izlemiştim. 2011-12 sezonunun sonunda ise Galatasaray, Kadıköy karanlığında şampiyonluk turunu atarken tepedeki tribünden futbolcuları seçmeye çalışıyordum. Başakşehir’le ilk şampiyonluğunu kucaklayan Okan Buruk’un Galatasaray’da lige ambargo koymasını kâh uzaktan kâh yakından takip ettim. Okan Buruk’un şampiyonluk öncesi Kur’an kursu ziyaretini, şampiyonluk sonrası küfür seansını da gördük. Beşiktaş, Trabzon, Bursa ve Başakşehir’in toplam şampiyonluklarını geçen Galatasaray, Fenerbahçe’nin de 7 şampiyonluk önünde artık… Dün akşam Galatasaray Samsun’un motivasyonuna teslim oldu. Bir sezonda yapılabilen hataları bir maça sığdırdı ve şampiyonluk turu haftaya evindeki maça bıraktı. (Sadık Söztutan/Türkiye Gazetesi)

"FUTBOL BÖYLE REHAVETİ AFFETMEZ"

Cimbom, Samsun deplasmanına şampiyonluk ilan etmeye değil, sanki kupayı çoktan kaldırmış gibi çıktı. Futbolun en büyük yanılgısı da tam burada başlar: Bitmeden bitti sanmak. Galatasaray o dakikalarda fişi çekebilirdi. Çekemedi. Ve futbol, boşluğu affetmedi. Samsunspor oyundan hiç kopmadı. 22'de Mouandilmadji skoru eşitlediğinde, bu sadece bir gol değil, bir direniş ilanıydı. İkinci yarıya daha iştahlı başlayan taraf da ev sahibiydi. 57'de Ndiaye ile gelen gol, Galatasaray'ın dengesini bozdu. Ama asıl kırılma, birkaç dakika sonra geldi. Victor Osimhen'in geri pasında, ceza sahası dışında topu elle kesen Günay Güvenç kırmızı kart gördü. O an itibarıyla maçın yönü tamamen değişti. 10 kişi kalan Galatasaray için artık geri dönüş imkansıza yakındı. 82'de yeniden sahneye çıkan Ndiaye, skoru ilan etti. Bu mağlubiyetin adı "sürpriz" değil. Bu, düpedüz rehavetin sonucudur. Hafta içinde 50 bin taraftar önünde yapılan kutlama havasındaki idman... Daha iş bitmeden gelen alkışlar, açılmadan yazılan zafer hikâyeleri... Futbol böyle rehaveti affetmez. Sahaya çıkmadan kazandığını düşünürsen, sahada kaybetmeye başlarsın. (Zeki Uzundurukan/Fotomaç)

"BU SEVİYE İÇİN HENÜZ ERKEN"

Reşat Onur Coşkunses 30 yaşında ligde 5. maçına çıktı. Bu seviye için henüz erken. Temaslı oyun ile faulü ayırt etmekte zorlandı. Hataları oldu. Lemina'ya yaptığı faulde Coulibaly'ye sarı gösterdi, 3 dakika sonra ceza alanı ön çizgisine yakın yerde Mouandilmadji'ye benzer net faulü Sallai yaptı ama ne faul ne de sarı verdi! Diyaloğa girdi diye yedek kulübesinden Soner'e sarı gösterdi ama Sanchez'e göstermedi. 60'ta Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. 64'te kaleci Günay ceza alanı dışında topu elle oynayınca bariz gol şansını ihlalden ihracı doğru. Hakem ikinci yarıda oyuna ısındı, rahatladı. Daha iyi performansa ulaştı. (Mustafa Çulcu/Sabah)

"LİG DAHA BİTMEDİ"

Kazanıp şampiyonluk ilan edilecek maçlarda heyecan ve stres olması çok doğal. Sezonun artık bitmesini istiyordu Galatasaray. Oyuna başlangıç iyiydi. Samsunspor ise temaslı ve mücadeleci yapısıyla oyunda kendini gösteriyordu. Bu maç şunu gösterdi; ne kafa olarak ne de fizik anlamında bu maça hiç iyi hazırlanmamış Galatasaray. Lig daha bitmedi. Okan Buruk ve ekibinin bu konuyu takıma iyi anlatması gerekiyor... (Ercan Taner/Sözcü)

"BU MAÇ OKAN HOCAYA YAZAR"

Maçın başında fena bir görüntü vermeyen sarı-kırmızılılar, bu olumlu başlangıcı ne yazık ki sürdüremedi. Kısa sürede düşen tempo, artan hatalar ve özellikle savunmada yapılan bireysel yanlışlar, oyunun dengesini tamamen değiştirdi. Takımın üzerinde belirgin bir rehavet hissediliyordu. Ciddiyet seviyesi daha da düştü ve bu durum Galatasaray gibi bir takım için kabul edilebilir değil... Futbol ciddi bir oyun ve bu seviyede "nasıl olsa kazanırız" duygusunun sahaya yansıması ağır sonuçlar doğurur. Bu maç Okan hocaya yazar. (Evren Turhan/ Takvim)

"SAMSUNSPOR'A KENDİ SİLAHIYLA VURULDU"

Galatasaray, ikinci yarıda Samsunpor'a kendi silahıyla vuruldu: Ön alan presi… Thorsten Fink'in son 3 maçını kazanan takımı, "Mayıslar sizin olabilir ama burası da bizim evimiz" futbolu oynadı. 4 kez arka arkaya şampiyonluğu ilan için gidip kalesinde 4 gol görüp, puan farkının 4'e düştüğü akşamda sezonun 4. mağlubiyetini almak yeteri kadar ekşi… Uğurcan'ın sadece kurtarışlarıyla değil, oyun kurmadaki ayak maharetinin de arandığı bir akşamdı. Alınacak derslerden önce kazanmaları gereken bir Antalyaspor sınavı var. Sonrasına bakarlar. (Bülent Timurlenk/Sabah)

"OKAN'A FUTBOL DERSİ VERDİ"

Öncelikle Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, o klavye kahramanlarına ve o fanatiklere ahlak dersi verdi. Samsunspor takımı ve teknik direktörü, Galatasaray takımına ve Okan’a futbol dersi verdi. Maçın hakemini ilk defa seyrediyorum, bayağı iyi bir kumaş. İnşallah bozulmadan devam eder. Bazı özel hakem tayinlerini ve rezilliklerini seyrettikten sonra bu tarz genç isimleri seyretmek keyif veriyor. Demek ki bunlara karışmıyorlar. (Erman Toroğlu/Sözcü)

"TEMKİN ESAS FUTBOLU"

Samsun’da stadyum tıklım tıklım dolu. Kent bu performansı ligin başından beri göstermiş olsa belki de takım ligi geçen sezona yakın bir seviyede tamamlayacak ama tribün ‘şöhretli maç’ seçtiği için takımın da havaya girememesi doğal, değil mi? Galatasaray şampiyon olmaya gelmiş ve duruma uygun oynuyor. Yani ‘Temkin esas’ futbolu. Fakat Samsun baştan beri çalışkan ve arzulu. Üstüne bir de Victor Osimhen’in manasız geri pasında son maçların büyük talihsizi Günay Güvenç oyundan atılınca şampiyonluk maçı iyice sıkıntıya dönüşüyor. (Cem Dizdar/Fanatik)

"BEN BÖYLE BİR UMURSAMAZLIK GÖRMEDİM"

Zafer sarhoşluğu böyle bir şey işte. Daha bitmemiş ligde Galatasaraylı futbolcular, “şampiyon olduk” havasına girmişler. Sonra da bunun faturasını Samsunspor ödetti. Ben böyle bir umursamazlık görmedim. Yunus’un ilk yarıda attığı gol harikaydı ama oyunun akışına baktığınız zaman Samsun’un her an gol atabileceğini görebiliyorduk. Sallai’nin sağ kanadı zaten otoban oldu. Bir de buna Sanchez çanak tuttu. Karadeniz ekibinin her atağı gol tehlikesi oluşturdu. Orta saha yok, defans yok, kaleci yok. Geçen haftaki harika Sane yok. Eee o zaman bu skor da normal. Benim anlayamadığım ilk yarı takım yürüyor, iki pas yapamıyor, Okan hoca neden ikinci yarıya girerken oyuncu değiştirmiyor? Neyi bekliyor? Sanchez dün üç gol yedirdi. Peki hocam, Singo ne işe yarıyor? Çok mu kötü futbolcu? O zaman 30 milyon euro neden ödediniz? Bilemiyorum, futbolcular ve hoca ne düşünüyor. Ama ne düşünüyorlarsa yanlış! (Osman Şenher/Milliyet)

"UTANILACAK BİR MAĞLUBİYET OLARAK TARİHE GEÇTİ"

Yazılı ve görsel medyada Galatasaray'ı takip edenler hafta boyunca oyuncularla ilgili, "Samsun maçına sıkı hazırlanıyorlar, zihinler motive olmuş durumda. Oyuncular Samsunspor maçına Fenerbahçe maçı gözüyle bakıyorlar" dediler. Ne motivasyonu; Yunus'un orta şut karışımı attığı erken golden sonra Galatasaraylı futbolcular rakibe karşı tatil havasında oynadılar. Yardımlaşma yoktu, orta alan kolay geçiliyordu. Samsun, etkili hücumlarıyla Galatasaray'a sahayı dar etti. Bu duruma Okan Buruk'un müdahale edecek şansı yoktu. Çünkü Okan hocanın elinde imkânı olsa 11 oyuncuyu da değiştirirdi. Atandan tutana kadar herkes derbi zaferi rehaveti içinde hareket etti. Bu yenilgi utanılacak bir mağlubiyet olarak tarihe geçecek. (Levent Tüzemen/Sabah)

"UĞURCAN OLMAYINCA KALE ÇÖKTÜ"

Şampiyonluk bir hafta ertelendi. Sahada dün olan, sadece bir maç değil; Galatasaray’ın sezon boyu taşıdığı zaafların kısa ve çarpıcı bir özetiydi. CimBom, Samsunspor’a 4-1 yenilirken sadece Osimhen’e değil, kalede Uğurcan’a da bu kadar bağımlı bir yapı olduğunu belli etti. Uğurcan olmayınca kale resmen çöktü. Galatasaray bu sezon rakibinin umutlarını diri tutmayı sevdiğini aldığı yenilgiyle yine gösterdi ve şampiyonluğun ilanını gelecek hafta oynanacak İstanbul’daki Antalya maçına öteledi. (Nevzat Dindar/Milliyet)

"YÜKSEL YILDIRIM SPEKÜLASYONLARA SON VERDİ"

Samsunspor sezonun en iyi futbolunu oynadı. Pek tabii G.Saray da en kötüsünü. Rehavet ya da rahatlama hangi seviyede olursa olsun futbolcuyu bitiriveriyor. Tıpkı dün geceki gibi. Samsunspor, önce beraberliği yakaladı, ikinci yarıda da Osimhen dahil G.Saraylı oyuncuların vahim hatalarıyla farka gittiler. Osimhen bile diyoruz ya, onun da konsantrasyonu bitmiş. Sebebi rehavet. Gelelim Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a... Takımı öyle bir yerde öyle bir galibiyet aldı ki yılardır kendisiyle ilgili spekülasyonlara da son vermiş oldu. Hakem Reşat Onur Coşkunses'i ilk defa seyrettim. Çok yetenekli, bazı hatalar yaptı ama kumaşı kesinlikle çok iyi. (Ahmet Çakar/Sabah)

