Yeraltı dizisinin setinde çekimlerin Devrim Özkan’ın saçından yayıldığı iddia edilen koku nedeniyle durdurulduğu yönündeki haberler dikkat çekti. Söz konusu iddialara Devrim Özkan’dan açıklama gecikmedi. Yaşananları “itibar suikastı” olarak nitelendiren oyuncu, hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Yeraltı dizisi, bu kez senaryosuyla değil set arkasında yaşandığı öne sürülen iddialarla adından söz ettirdi. Magazin muhabiri Akif Yaman’ın haberine göre çekimler sırasında Devrim Özkan’ın saçlarından geldiği öne sürülen yoğun koku nedeniyle yönetmenin çekime ara verdiği ileri sürüldü.

İddialara göre sete kısa süreli mola verilirken, oyuncunun saç bakımında kullandığı bitkisel yağların bu duruma neden olmuş olabileceği de belirtildi.

DEVRİM ÖZKAN’DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: HESAPLAŞACAĞIM

Gündem olan iddiaların ardından Devrim Özkan, yazılı bir açıklama yaparak haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özkan, şahsını hedef alan bu tür iddiaların etik dışı olduğunu ifade ederek söz konusu içeriklerin tamamen hayal ürünü olduğunu söyledi.

Oyuncu, bu tür haberlerin “etkileşim ve tıklanma” amacıyla servis edildiğini savunarak, daha önce de benzer asılsız iddialarla karşılaştığını dile getirdi.

Devrim Özkan açıklamasında şu açıklamaları kullandı:

Bugün şahsımı hedef alan ve hiçbir etik değerle bağdaşmayan 'haber' adı altındaki asılsız iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissediyorum. Yıllardır süregelen, sistematik bir şekilde şahsımı karalamayı ve itibar suikastı yapmayı alışkanlık haline getiren bu şahıs/mecra, bugün yine gazetecilik ilkelerini ayaklar altına alarak tamamen hayal ürünü bir senaryoyu servis etmiştir. Geçmişte defalarca yalan olduğu kanıtlanmış iddialarına bir yenisini ekleyen bu zihniyetin tek motivasyonunun 'etkileşim ve tıklanma' olduğu aşikardır. Sadece birkaç beğeni ve daha fazla izlenme uğruna; bir insanın emeğini, özel hayatını ve onurunu hiçe sayarak yapılan bu eylemler, ne basın özgürlüğüyle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kendi başarısızlıklarını başkalarının hayatlarını kirleterek örtmeye çalışanlara açıkça söylüyorum: Başkalarının mutsuzluğu ve mağduriyeti üzerinden kurguladığınız o sahte dünyadan kazandığınız her kuruş haramdır. İftira atarak, yalan söyleyerek ve kul hakkı yiyerek elde ettiğiniz o "etkileşimler", gerçeklerin karşısında tuzla buz olmaya mahkumdur. Sessizliğimizin bir kabulleniş değil, asaletimizden olduğunu anlamayanlara cevabımız bu kez sadece böyle olmayacak. Bugüne kadar biriktirilen tüm yalan haberler ve bugünkü son çirkin iddia ile ilgili olarak hukuki olarak hesaplaşacağım.

