Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’yi derinden sarsan saldırının ardından televizyon dünyasında dengeler değişti. Şiddet sahneleriyle sık sık eleştirilen diziler için kritik bir karar alınırken, hem yapımcılar hem de reklam verenler peş peşe harekete geçti. “Yeraltı”, “Eşref Tek”, “A.B.İ.” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi suç ve aksiyon temalı diziler yayın akışından kaldırıldı. Alınan karar doğrultusunda dizilerdeki şiddet sahneleri azaltılarak revize edileceği, hatta bazı yapımların senaryolarının baştan yazılacağı ortaya çıktı.

Türkiye’yi hüzne boğan Kahramanmaraş saldırısının ardından, ekranlardaki şiddet içerikleri yeniden mercek altına alındı. Sadece diziler değil, bilgisayar oyunları da tartışmaların odağında… Yapımcılar gelen tepkiler sonrası senaryolarda değişikliğe gitme kararı aldı. Öte yandan birçok büyük şirketin de bu tür yapımlara reklam desteğini çekme kararı alması, sektörün yönünü değiştirecek adımların da habercisi…

PEŞ PEŞE OKUL SALDIRILARI Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda yaşanan okul saldırıları, büyük yankı uyandırdı. Özellikle Kahramanmaraş’taki saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 9 öğrencinin hayatını kaybetmesi, Türkiye’yi derinden sarstı. İki saldırıda toplam 32 kişinin yaralanması ise olayın boyutunu gözler önüne serdi.



DİZİLER YAYIN AKIŞINDAN APAR TOPAR KALDIRILDI Yaşanan bu acı olayların ardından gözler, saldırıların arka planına çevrildi. Şiddet içerikli diziler ve bilgisayar oyunlarının etkisi yeniden tartışmaya açılırken, kamuoyunda yükselen tepkiler sektör üzerinde doğrudan etkisini göstermeye başladı. Bu gelişmelerin ardından bazı dizilerin yayın akışından apar topar kaldırılması dikkat çekti.

SENARYOLARDA ŞİDDET SAHNELERİ AZALTILACAK Gazeteci Birsen Altuntaş’ın gündeme getirdiği kulis bilgilerine göre, reklam verenlerin şiddet ve silah içeren yapımlara destek vermeme kararı alması sonrası yapımcılar da hızlı bir şekilde harekete geçti. Özellikle “Yeraltı”, “Eşref Tek”, “A.B.İ.” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi suç ve aksiyon temasıyla öne çıkan dizilerin yeni bölümleri yayın akışından çıkarıldı.



Sektör kulislerinde konuşulanlara göre ise yapımcılar bu hafta itibarıyla dizilerdeki şiddet dozunu düşürmek için senaryolarda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. İzleyici alışkanlıklarını da etkileyecek bu hamlenin, ekranlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu…

REKLAM VERENLERDEN NET KARAR Yaşanan gelişmeler sadece yapımcıları değil, reklam verenleri de harekete geçirdi. Büyük şirketler, marka imajlarını korumak adına şiddet içerikli yapımlardan uzak durma kararı aldı.

