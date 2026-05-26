Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bayram namazının nasıl kılındığını ve kaç rekat olduğunu araştırmaya başladı. Yılda iki kez cemaatle birlikte eda edilen bayram namazı için arefe gününde ''Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır?'' sorularının cevapları merak ediliyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır. Namaz yalnızca cemaatle birlikte kılınıyor ve tek başına eda edilmiyor. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nın birinci gününde sabah namazından sonra, güneş doğup işrak vakti girdikten sonra camilerde topluca kılınıyor.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı erkekler için vaciptir. Bayram namazı hem Ramazan Bayramı’nda hem de Kurban Bayramı’nda yılda iki kez eda edilir.

BAYRAM NAMAZINA GEÇ KALINCA NE YAPILIR?

Bayram namazına geç kalan kişiler imama yetişebildikleri yerden itibaren namaza katılır. İmam namazı tamamlayıp selam verdikten sonra eksik kalan bölümler tamamlanır.

Kişi ikinci rekâtta yetiştiyse, imam selam verince kalkıp Sübhaneke okur. Sonra, üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır, birinci ve ikincisinde iki yana bırakır.

Üçüncüsünde, göbek altına bağlar. Fatiha ve zamm-ı sûre okur, rükû ve secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar. İkinci rekâta da yetişemediyse, yukarıda bildirildiği gibi birinci rekâtı kılıp kalkar. Fatiha ve zamm-ı sûreden sonra, iki elini üç defa tekbir getirerek kaldırır. Üçüncüde yanlara bırakır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükûa eğilir. Secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.

