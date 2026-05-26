MHP lideri Devlet Bahçeli, Kerkük’ün ilk Türkmen Valisi Muhammed Seman Ağa’yı kabul etti. Bahçeli, yeni görevinden dolayı tebrik ettiği Ağa’ya başarı dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Kerkük’ün ilk Türkmen Valisi olan Muhammed Seman Ağa’yı makamında kabul etti. Tebrik ve başarı dileklerini sunan Bahçeli, Türkmeneli’nin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Devlet Bahçeli, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa’yı kabul etti

MUHAMMED SEMAN AĞA KİMDİR?

Muhammed Seman Ağa, 1982 yılında Irak'ın Kerkük kentinde doğdu. Ağa, 1999-2004 yıllarında Gazi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. Türkmen gençlik hareketlerinde yer alan Ağa, 2006-2008 yıllarında Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı görevinde bulundu.

Ağa, 2010-2019 yıllarında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Teşkilat sorumluluğu görevini üstlendi. 2019'da ITC Sözcüsü, 2022'de ITC Siyasi Büro üyesi oldu.

Muhammed Seman Ağa, 13 Nisan 2025'te ITC siyasi büro üyelerinin oylarıyla ITC Başkanlığına seçildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası