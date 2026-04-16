Kerkük'te dönüm noktası: Valiliğe Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi!
Irak’ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. Valilik 100 yıl sonra Türkmenlere geçti.
Irak’ın jeopolitik kalbi ve enerji merkezi Kerkük’te aylardır süren siyasi belirsizlik sona erdi.
Kerkük Vilayet Meclisi’nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edilirken, meclis üyeleri yeni vali olarak Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı seçti.
TÜRKMENLERİN SİYASİ ZAFERİ
Saddam Hüseyin döneminden bu yana yönetim kademelerinden uzak tutulmaya çalışılan Türkmenler için bu atama, tarihi bir hak iadesi niteliği taşıyor.
ANKARA-BAĞDAT HATTINDA YENİ KÖPRÜ
Türkiye'nin "milli mesele" olarak gördüğü Kerkük'te Türkmen bir valinin göreve gelmesi, Ankara ile ilişkilerde de yeni bir ivmeyi sağlaması öngörülüyor. Bu durumun özellikle sınır güvenliği, terörle mücadele ve ekonomik iş birliği konularında Türkiye, Irak merkezi hükümeti ve bölgesel yönetim arasındaki diyaloğu güçlendirmesi bekleniyor.
MUHAMMED SEMAN AĞA KİMDİR?
Muhammed Seman Ağa, 1982 yılında Irak'ın Kerkük kentinde doğdu.
Ağa, 1999-2004 yıllarında Gazi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü.
Türkmen gençlik hareketlerinde yer alan Ağa, 2006-2008 yıllarında Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı görevinde bulundu.
Ağa, 2010-2019 yıllarında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Teşkilat sorumluluğu görevini üstlendi.
Ağa, 2019'da ITC Sözcüsü, 2022'de ITC Siyasi Büro üyesi oldu.
Muhammed Seman Ağa, 13 Nisan 2025'te ITC siyasi büro üyelerinin oylarıyla ITC Başkanlığına seçildi.