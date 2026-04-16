Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Parlamenterler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Parlamentolar arası birlik, tam 137 yıldır çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Uluslararası sistem kriz yaşıyor. Dünyada sağ duyu askıya alındı.

Diplomasi ve müzakerenin yerini aldığı böyle bir ortamda kimse güvende değildir. Türkiye olarak insani değerler üzerine inşa ettiğimiz dış politikamız, ihtilafların barışla çözüme kavuşturulmasıdır.

Dış politikamızda önceliğimiz barıştır.

Son 2 ayda yaşananları takip ettik. Dünyanın odağı İran'a kaymışken Filistinli ve Lübnanlı binlerce kişi İsrail tarafından katledildi.

Barışın önündeki en büyük engel İsrail durdurulamıyor, durmuyor. Aynı hukuk ve kural tanımazlık Filistin'de de katmerlenerek devam ediyor.

Filistin'de iki devletli çözümün bir an evvel hayata geçirilmesi için tüm parlamentoları ses yükseltmeye devam ediyorum.

Bölgemizdeki çatışma ortamı, Suriye'deki halkının istikrarın önündeki en büyük engeldir. Suriye'nin ayağa kaldırılmasında dünyanın yapıcı desteğine ihtiyacı vardır. Biz bugüne kadar destek verdik ve vereceğiz.

