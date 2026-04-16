CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, trafik cezalarına ilişkin düzenleme ile üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen kararnameye karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı. Günaydın, trafik cezalarında artış yaşandığını savunarak düzenlemeyi “ölçülülük ilkesine aykırı” bulduklarını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen kararname ile trafik cezalarını düzenleyen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Günaydın, beraberindeki milletvekilleriyle partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından düzenlediği basın açıklamasında, devletin trafik güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

Trafik cezalarının gerekçeleri, tutarları ve 2026 bütçesine getirisi üzerinden hükümeti eleştiren Günaydın, yasa çıktıktan sonra daha fazla trafik cezası kesilmeye başlandığını öne sürdü.

Başvuruya konu kanunu eleştiren Gökhan Günaydın, "Aklınıza estiği gibi ceza koymayın, ölçülülük ilkesinden ayrılmayın." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen kararnamenin de yürürlüğünün durdurulması ve iptali için AYM'ye başvurduklarını aktardı.

