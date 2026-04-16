Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İran’daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.
"KKTC'NİN SAVUNULMASI İÇİN HER ADIMI ATMAYA HAZIRIZ"
Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin KKTC’nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceğimizi belirtti.
Cumhurbaşkanımıza görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukcu eşlik etti."