Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü. Kritik temasta Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfettiğimizi, enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgemizde barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefikimiz Kanada'yla birçok meselede görüşlerimizin örtüştüğünü kaydetti.

Erdoğan, Başbakan Mark Carney'i ev sahipliğimizde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesine davet etti, ayrıca 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i ülkemizde ağırlamayı istediğimizi ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası