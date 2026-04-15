Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayan Erdoğan, "Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır" dedi.

Sosyal medya X hesabı üzerinden olaya dair mesaj yayımlayan Erdoğan "Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA TİTİZİLİKLE SÜRÜYOR"

Cumhuriyet savcılarının, mülkiye ve maarif müfettişlerinin derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmekte olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır" dedi.

Kabine üyelerinin bölgede olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir" sözlerine yer verdi.

"REYTİNG KAYGISINA MALZEME YAPILMAMALI"

Türkiye'yi derinden sarsan olaya ilişkin haber ve paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizeren Erdoğan "Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

DEZENFORMASYON UYARISI

Olaya ilişkin yanlış ve provokatif bilgilerin yayılmasınana karşı uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi.

