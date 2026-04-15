Şanlıurfa'da bir liseye düzenlenen saldırı sonrası bu kez Kahramanmaraş'taki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 8. sınıf öğrencisi tarafından düzenlenen saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vali, silahlı saldırganın okula çanta içinde 5 silah ve 7 şarjörle geldiğini ve saldırganın babasının eski emniyet mensubu olduğunu açıkladı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Ünlüer, 8. sınıf öğrencisi silahlı saldırganın okula çantası içinde 5 silah ve 7 şarjörle geldiğini ve 2 sınıfa girdiğini açıkladı. Vali, saldırgan öğrencinin babasının ise eski emniyet mensubu olduğunu ifade etti.

Saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndan ilk görüntüler

BAKANLAR KAHRAMANMARAŞ'A GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ortaokulda düzenlenen silahlı saldırı üzerine Kahramanmaraş'a gidiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de bölgeye doğru yola çıktığı bildirildi.

"3 CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ İLE 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı koydu.

Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş’ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."

BABASININ SİLAHLARIYLA OKULA GELMİŞ

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, okulun 8'incisi sınıf öğrencisi olduğu belirlenen İ.A.M., saat 13.45 sıralarında babasının silahlarını alarak okula geldi. 5'inci sınıfa giren zanlı, rastgele ateş açtı. İ.A.M.'nin babasının, eski bir emniyet müfettişi olduğu öğrenildi.

