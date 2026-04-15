Kahramanmaraş’ta 20 öğrencinin yaralandığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nun başarı karnesi dikkat çekti. 2023 LGS Türkiye şampiyonu, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Türkiye üçüncüsü, Kahramanmaraş satranç birincisi, Yıldızlar Yüzme Müsabakaları Kahramanmaraş birincisinin dehşetin yaşandığı okuldan çıktığı öğrenildi. Başarılarıyla tanınan okuldaki saldırı tüm boyutlarıyla incelenmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırı sonrasında gözler okula çevrildi. 3’ü öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı saldırının yapıldığı okulun öğrencilerin başarıları ile bilindiği belirlendi.

Öyle ki 2023 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) birincisi Ayşe Akpınar’ın Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

2023 LGS şampiyonu Ayşe Akpınar

LGS ŞAMPİYONUNUN ÇIKTIĞI OKUL

Okulun resmi sitesinde yer alan fotoğrafın altında, şu ifadeler yer aldı:

Sevgili öğrencimiz Ayşe Akpınar 2023 LGS'de soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Öğrencimizi, ailesini ve emek veren tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyoruz. Öğrencimize hayatı boyunca mutluluk ve başarı diliyoruz. Yolu hep açık olsun.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan öğrenciler, daha sonra Kahramanmaraş Valisi tarafından misafir edildi.

Vali tarafından yapılan açıklamada “İlimiz merkezli depremler nedeniyle ikinci dönem eğitim öğretim hizmetine zorunlu olarak ara verildi ve afetin büyüklüğü, yıkıcı etkisi sebebiyle sıkıntılı bir süreç sonunda bu dönemi tamamladık. Şampiyon çocuklarımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıda en büyük emeğin çocuklarımız verdi. Ancak çocuklarımızın başarısında öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin ve ailelerinin de payı büyük” denildi.

GALATASARAY LİSESİ’NE YERLEŞMİŞ

2023 LGS şampiyonu Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi Ayşe Akpınar’ın Galatasaray Lisesi’ne yerleştiği öğrenildi. Akpınar, Kahramanmaraş'ın 2023 LGS şampiyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Özellikle spor alanlarındaki başarılı olan okuldaki öğrencilerinin kayıtlara geçen başarıları ise şöyle;

Okulun Küçükler Kız Santanç Takımı Kahramanmaraş birincisi oldu.

Öğrencilerden Ahmed Tuna Ergüneş, Teknofest’te dereceye girdi.

30 Ocak-1 Şubat 2026 tarihinde Antalya yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda Kahramanmaraş engelliler spor kulübü sporcusu Muhammet Mustafa Karagün açık sınıf kategorisinde 800 m serbest stilde Türkiye 2., 100 metre kurbağalama stilde Türkiye 3., 100 metre sırtüstü stilde Türkiye 3. 50 metre serbest stilde Türkiye 4., 400 metre serbest stilde Türkiye Şampiyonu oldu.

400 metre serbest stilde Türkiye Şampiyonu oldu. İşitme engelli sporcu Muhammet Emin Demir 200 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye 3. oldu.

YÜZME TAKIMI İL BİRİNCİSİ OLDU

Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Müsabakaları’nda Deniz Gültekin 50 metre serbest kelebek kurbağa stil 100 metre serbest stil il birincisi, Mehmet Burak Kanat 100 metre kelebek 200 metre karışık 200 metre ve 400 metre serbest stil il birincisi oldu.

Ayser Çalık Ortaokulu takım halinde 4x100 karışık 4x100 serbest ve 4x200 serbest stillerde tüm kategorilerde Kahramanmaraş il birincisi oldu.

18-19 Nisan 2025’te tarihlerinde düzenlenen ve 21 farklı kategoride gerçekleşen Fibonacci EuroAsia Şampiyonası’nda Kahramanmaraşlı öğrenciler Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Okulun öğrencilerinden 5/E sınıfından Barış Şeker ve takımı Maze Solving kategorisinde birinci oldu.

Saldırının gerçekleştiği okulun dereceleri şöyle;

Başarı Türü Detay Derece Takım Başarısı Küçükler Kız Santanç Takımı Kahramanmaraş Birincisi Bireysel Başarı Ahmed Tuna Ergüneş (Teknofest) Dereceye Girdi Bireysel Başarı (Para Yüzme ve Deaf Yüzme Türkiye Şampiyonası) Muhammet Mustafa Karagün (800 m serbest stil) Türkiye Şampiyonu Muhammet Mustafa Karagün (800 m serbest stil) Türkiye 2.si Muhammet Mustafa Karagün (100 metre kurbağalama stil) Türkiye 3.sü Muhammet Mustafa Karagün (100 metre sırtüstü stil) Türkiye 3.sü Muhammet Mustafa Karagün (50 metre serbest stil) Türkiye 4.sü Bireysel Başarı (Para Yüzme ve Deaf Yüzme Türkiye Şampiyonası) Muhammet Emin Demir (200 metre kurbağalama) Türkiye 3.sü Takım Başarısı Yüzme Takımı İl Birincisi Bireysel Başarı (Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Müsabakaları) Deniz Gültekin (50 metre serbest kelebek kurbağa stil) İl Birincisi Deniz Gültekin (100 metre serbest stil) İl Birincisi Bireysel Başarı (Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Müsabakaları) Mehmet Burak Kanat (100 metre kelebek) İl Birincisi Mehmet Burak Kanat (200 metre karışık, 200 metre ve 400 metre serbest stil) İl Birincisi Takım Başarısı Ayser Çalık Ortaokulu (4x100 karışık, 4x100 serbest ve 4x200 serbest stiller) Kahramanmaraş İl Birincisi Bireysel Başarı (Fibonacci EuroAsia Şampiyonası) Barış Şeker ve takımı (Maze Solving kategorisi) Birinci Takım Başarısı Fibonacci EuroAsia Şampiyonası (Genel) Dünya Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

Kahramanmaraş'ın en yoğun öğrenci nüfusuna sahip okullarından biri olan Ayser Çalık Ortaokulu sabah ve öğle grubu olmak üzere ikili eğitim veriyor. Yaklaşık 1214 öğrenci ve 52 öğretmen ile eğitim veren okulun özellikle yüzme, okçuluk ve satranç gibi branşlarda il düzeyinde çeşitli dereceleri bulunuyor.

