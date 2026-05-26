ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen müzakere sürecine paralel olarak Müslüman ülkelerin Abraham Anlaşmaları’na katılması çağrısına ilk cevaplar gelmeye başladı. İki ülke, Filistin devleti kurulmadan İsrail ile normalleşmeye sıcak bakmadıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek, bölge ülkelerinin eş zamanlı olarak Abraham Anlaşmaları’na dahil olması gerektiğini savundu. Trump, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve Pakistan liderleriyle görüştüğünü açıklarken, anlaşmanın “tarihi bir fırsat” olduğunu ifade etti.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ABRAHAM ANLAŞMALARI'NA KATILMASI ŞARTI

Trump, Abraham Anlaşmaları’nın katılımcı ülkelere ekonomik ve sosyal kazanımlar sağladığını öne sürerek, "Bu ülkelerin aynı anda İbrahim Anlaşmaları'na katılması zorunlu olmalı" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 'FİLİSTİN' ŞARTI

Trump’ın Müslüman ülkelere yönelttiği çağrısına cevaplar gelmeye başladı. Suudi Arabistanlı bir kaynak, Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada Riyad yönetiminin Filistin konusundaki tutumunun değişmediğini belirterek, “Filistin devletine giden geri döndürülemez bir yol olması gerekiyor” dedi. Krallığın, bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceği vurgulandı.

PAKİSTAN KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Pakistan da benzer bir çizgi izledi. Pakistan Savunma Bakanı Havace Muhammed Asıf, ülkesinin Abraham Anlaşmaları’na katılmayacağını belirterek, “Temel ideolojilerimizle çatışan bir anlaşmaya dahil olmamalıyız” ifadelerini kullandı. Asıf, İsrail’e yönelik mevcut politikalarının değişmeyeceğini söyledi.

“BAE, WASHINGTON’UN YANINDA DURACAK”

ABD’li kaynaklara göre ise Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan, İran konusunda daha sert bir yaklaşımı destekliyor ve muhtemel bir anlaşmada Washington’un yanında duracaklarını ifade ediyor.

Trump yönetiminin, İran ile yürütülen diplomatik süreci İsrail ile normalleşme adımlarıyla birlikte ilerletme çabası sürerken, bölge ülkelerinden gelen ilk mesajlar Filistin meselesinin belirleyici unsur olduğunu ortaya koydu. Özellikle Suudi Arabistan ve Pakistan’ın açıklamaları, Abraham Anlaşmaları’nın genişlemesinin kısa vadede kolay olmayacağına işaret ediyor.

