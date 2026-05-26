İllere göre bayram namazı vakitleri her yıl değişiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Ankara, İzmir, İstanbul için bayram namazı vakitleri başta olmak üzere bütün illerin bayram namazı saatleri...

Bayramın en önemli ibadetlerinden olan ve bütün İslam alemini camilerde bir araya getiren bayram namazı merakla bekleniyor.

Hac farizalarını yerine getiren hacı adayları ise Mekke'de 06:06'da Mescid-i Haram'da bayram namazını kılacak.

Bayramı hatırlatan ve vacip olan teşrik tekbirleri ise bugün başladı. Arefe Günü sabah namazından, Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazı sonuna kadar 23 vakitte, herkes farz namazlardan sonra, selâm verir vermez; tekbîr-i teşrîk de denilen tekbirleri okuyor.

“Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd.” şeklinde olan teşrik tekbirleri için ilmihal kitaplarında beş vakit farz namazlardan başka; bayram namazından ve bayrama denk gelen Cuma namazından sonra da okunduğu ifade ediliyor. Camiden çıktıktan sonra veya namaz bitip konuştuktan sonra bu kaçırılmış olur ve okumak lazım olmadığı belirtiliyor.

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Bayram namazı kaçta diye araştıranlar için namaz vakitlerini derledik.

27 Mayıs 2026 yılında büyükşehirlerden Ankara 05.59, İstanbul 06.12, İzmir 06.25 saatlerinde bayram namazını kılacak. Bu yıl namazı ilk kılan il Iğdır 05.14'te son kılan iller ise Çanakkale 06.24, Edirne 06.20 olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 81 ilin bayram namazı saatleri sırayla şöyle:

Adana: 05.55

Adıyaman: 05.42

Afyonkarahisar: 06.11

Ağrı: 05.18

Aksaray: 05.57

Amasya: 05.45

Antalya: 06.14

Ardahan: 05.17

Artvin: 05.20

Aydın: 06.23

Balıkesir: 06.19

Bartın: 05.57

Batman: 05.30

Bayburt: 05.28

Bilecik: 06.10

Bingöl: 05.31

Bitlis: 05.25

Bolu: 06.02

Burdur: 06.14

Bursa: 06.13

Çanakkale: 06.24

Çankırı: 05.54

Çorum: 05.49

Denizli: 06.19

Diyarbakır: 05.34

Düzce: 06.03

Edirne: 06.20

Elazığ: 05.36

Erzincan: 05.53

Erzurum: 05.25

Eskişehir: 06.08

Gaziantep: 05.47

Giresun: 05.34

Gümüşhane: 05.31

Hakkari: 05.20

Hatay: 05.54

Iğdır: 05.14

Isparta: 06.13

Kahramanmaraş: 05.48

Karabük: 05.57

Karaman: 06.03

Kars: 05.16

Kastamonu: 05.52

Kayseri: 05.51

Kilis: 05.49

Kırıkkale: 05.56

Kırklareli: 06.17

Kırşehir: 05.55

Kocaeli: 06.08

Konya: 06.05

Kütahya: 06.11

Malatya: 05.40

Manisa: 06.23

Mardin: 05.33

Mersin: 05.59

Muğla: 06.23

Muş: 05.27

Nevşehir: 05.54

Niğde: 05.56

Ordu: 05.36

Osmaniye: 05.51

Rize: 05.26

Sakarya: 06.06

Samsun: 05.42

Şanlıurfa: 05.41

Siirt: 05.27

Sinop: 05.45

Şırnak: 05.26

Sivas: 05.42

Tekirdağ: 06.18

Tokat: 05.43

Trabzon: 05.29

Tunceli: 05.34

Uşak: 06.15

Van: 05.20

Yalova: 06.11

Yozgat: 05.51

Zonguldak: 05.59

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

"1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir."

BAYRAMIN SÜNNETLERİ

Bayram günlerinde şunları yapmak sünnettir:

1- Erken kalkmak.

2- Gusül abdesti almak.

3- Misvâk kullanmak.

4- Güzel koku sürünmek.

5- Yeni ve temiz elbise giymek.

6- Dargınları barıştırmak.

7- Kabirleri ziyâret etmek.

8- Yüzük takmak.

9- Güler yüzlü olmak.

10- Câmiye erken gitmek.

11- Câmiye giderken tekbir söylemek.

12- Mü’minlere selâm vermek.

13- Mü’minlerle bayramlaşmak.

14- Fakirlere sadaka vermek.

1 5- Akrabayı ziyâret etmek.

16- Din kardeşlerini ziyâret etmek.

17- Ziyârette hediye götürmek.

18- Misâfirlere ikram etmek.

19- Çok duâ ve tevbe etmek.

20- Dîni doğru yayan kişi ve müesseselere yardım etmek.

