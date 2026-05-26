2026 Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’un tarihi noktalarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Topkapı Sarayı’nın açık olup olmadığını, ziyaret saatlerini ve giriş ücretlerini araştırmaya başladı. Bayram süresince Topkapı Sarayı’nın açık olduğu saatler, ücretsiz ziyaret uygulaması ve bilet detayları yoğun şekilde sorgulanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul’daki müze ve saraylara ziyaretçi ilgisi arttı. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi yapılar arasında bulunan Topkapı Sarayı’nın bayram boyunca açık olup olmayacağı, kaça kadar ziyaret edilebileceği ve Müze Kart uygulamasının geçerli olup olmadığı gündeme geldi.

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

Topkapı Sarayı’nın resmi ziyaret takvimine göre saray, dini bayramlarda ziyaretçi kabul etmeye devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre 2026 Kurban Bayramı’nın 1, 2, 3 ve 4. günlerinde Topkapı Sarayı’nın açık olması bekleniyor. Bayram yoğunluğu nedeniyle özellikle sabah ve kapanış saatlerinde kalabalık oluşabileceği belirtilirken, ziyaretçilerin güncel duyuruları kontrol ederek hareket etmesi öneriliyor.

Topkapı Sarayı bayramda açık mı, ücretsiz mi? 2026 Kurban Bayramı ziyaret saatleri

TOPKAPI SARAYI KAÇA KADAR AÇIK?

Topkapı Sarayı’nın gişe açılış saati 09.00, gişe kapanış saati ise 17.00 olarak uygulanıyor. Bayram dönemlerinde ise ilk gün ve diğer günlerde farklı ziyaret saatleri uygulanabiliyor. Önceki yıllardaki uygulamalarda bayramın ilk günü 10.00-17.00, diğer günlerde ise 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edildiği duyurulmuştu.

Sarayı ziyaret etmek isteyenlerin kapanış saatinden önce giriş yapması gerekiyor. Ziyaret planı yapacak vatandaşların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar tarafından yapılacak güncel açıklamaları takip etmesi tavsiye ediliyor.

Topkapı Sarayı bayramda açık mı, ücretsiz mi? 2026 Kurban Bayramı ziyaret saatleri

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

2026 Kurban Bayramı için Topkapı Sarayı’nın ücretsiz olacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda saray, bayram boyunca ücretli şekilde ziyaretçi kabul etmişti. Bu nedenle bu yıl da girişlerin ücretli olması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Müze Kart uygulaması ana bölümlerde geçerliliğini sürdürüyor. Ancak Harem bölümü ve bazı özel sergi alanlarında ek ücret uygulanıyor.

Topkapı Sarayı bayramda açık mı, ücretsiz mi? 2026 Kurban Bayramı ziyaret saatleri

2026 TOPKAPI SARAYI BİLET FİYATLARI

Müze Kart, istisnalar hariç, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı bütün saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalarda geçerlidir.

Topkapı Sarayı’nın Harem ve Aya İrini bölümlerinde, Dolmabahçe Sarayı Selamlık bölümünde, Milli Saraylar Beykoz Cam ve Billur Müzesi ile Küçüksu Kasrı Mesire Alanı ve Beykoz Mecidiye Kasrı Mesire Alanı'nda Müzekart geçmemektedir.

Mekân / Grup Yerli Ziyaretçi Yabancı Ziyaretçi İndirimli Topkapı Sarayı Kombine (Topkapı Sarayı + Aya İrini + Harem) 500 TL 2750 TL 250 TL Harem 400 TL 1050 TL 150 TL Aya İrini 350 TL 1050 TL 150 TL Okul Öğrenci Grupları - 75 TL

İLGİLİ HABERLER HABERLER İl il bayram namazı saatleri! İşte en merak edilen şehirler ve bayram namazının kılınışı

Haberle İlgili Daha Fazlası