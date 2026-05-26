Akaryakıta bayram indirimi! Tabela bu gece değişiyor
Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası akaryakıta indirim geliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı ucuzlayacak. İşte detaylar...
- Benzine 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 27 kuruş indirim geliyor.
- Eşel mobil sistem gereği benzinin fiyatına yansıyacak indirim miktarı 82 kuruş olacak.
- İndirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da 64 lira seviyesine, Ankara ve İzmir'de ise 65 liraya gerileyecek.
- Türkiye'de akaryakıt fiyatları Gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV dikkate alınarak hesaplanıyor.
- Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken Akdeniz-İtalyan piyasası ürün fiyatları ve dolar kuru takip ediliyor.
Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının tekrar 100 dolar sınırına gerilemesiyle akaryakıtta beklenen oluyor. Bu gece yarısı itibarıyla indirim geliyor.
Altında yön yeniden aşağı! İşte yükselişin önündeki engel
BENZİNE İNDİRİM
Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinin fiyatı ucuzlayacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre indirimin miktarı 3 lira 27 kuruş. Ancak eşel mobil sistem kesintisi yapılırsa indirim pompaya 82 kuruş olarak yansıyacak.
BENZİN KAÇ LİRA OLACAK?
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 64 lira seviyesine, Ankara ve İzmir'de ise 65 liraya gerileyecek.
26 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|65.10
|67.03
|33.89
|İstanbul Anadolu
|64.94
|66.90
|33.29
|Ankara
|66.08
|68.16
|33.87
|İzmir
|66.36
|68.43
|33.69
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.