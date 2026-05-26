1 gün arayla 2 kez sallandı! Naci Görür’den korkutan uyarı: Depremler Adana Havzası’na ilerliyor
Adana’daki depremler sonrasında Prof. Dr. Naci Görür, yeni bir uyarı yaptı. 4 ve 4,9 büyüklüğündeki depremleri hatırlatan Görür “Depremler Adana Havzası’na doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var” dedi.
- 24 Mayıs'ta Adana Saimbeyli merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
- Daha sonra Akoluk-Feke merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
- Prof. Dr. Naci Görür, bu depremlerin Adana Havzası'na doğru ilerlediğini belirtti.
- Görür, stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisinin olduğunu ifade etti.
- Deprem dirençli Adana'ya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Adana’da meydana gelen son depremler sonrasında uyardı. Görür, “Depremler Adana Havzası’na ilerliyor” diyerek dirençli kent vurgusu yaptı.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
24 Mayıs’ta Adana’da saat 04:26’da merkez üssü Saimbeyli olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremin derinliği 8.6 kilometre olarak ölçülmüştü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Mersin, Niğde ve Kayseri'de de hissedilmişti.
4,9’luk depremin ardından dün Adana'da saat 21:44’te Akoluk-Feke merkezli olarak 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin alınan bilgiye göre, depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
NACİ GÖRÜR UYARDI
Adana’da peş peşe meydana gelen depremler sonrasında Prof. Dr. Naci Görür’den önemli bir uyarı geldi.
“ADANA HAVZASI’NA İLERLİYOR”
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Görür, şöyle uyardı:
Akoluk’da 4,0 deprem oldu. Aynı yerde dün de 4,9 olmuştu. Savrun ile Saimbeyli Fayları arasında, Saimbeyli’ye daha yakın, DAF üzerinde. Depremler Adana Havzası’na doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var. Deprem dirençli Adana’ya ihtiyaç var.