Güzelbahçe Belediyesi hangi partide, meclis üye dağılımı çoğunluk kimde?
İzmir’de Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon sonrası ilçedeki siyasi yapı ve belediye meclisindeki çoğunluk dağılımı yeniden gündeme geldi. Güzelbahçe Belediyesi’nin hangi partide olduğu ve meclis çoğunluğunun hangi partide bulunduğu araştırılıyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınmasının ardından gözler belediyenin yapısına ve meclis üye dağılımına çevrildi.
GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Güzelbahçe Belediyesi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetiminde bulunuyor. Belediye Başkanlığı görevine CHP’li Mustafa Günay seçildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birlikte bazı belediye yöneticileri hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi süreç ise devam ediyor.
GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI NASIL?
2024 yerel seçimlerinin ardından oluşan Güzelbahçe Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi’nde bulunuyor. Belediyenin resmi sitesinde yer alan meclis üyeleri listesi şu şekilde:
Mustafa Günay - Meclis Başkanı
Doğuş Bayır - CHP Grubu (Kontenjan)
Ezgi Naz Soysal - CHP Grubu (Kontenjan)
Altan İnanç - CHP Grubu
Mehmet Eren - CHP Grubu
Çağlayan Bilgen - CHP Grubu
Ayşe Akın - CHP Grubu
Osman Kaçmaz - CHP Grubu
Gizem Göçtü - CHP Grubu
Keramettin Yüksel - CHP Grubu
Mahmut Can Doğan - CHP Grubu
Ali Turan - CHP Grubu
Erkin Kalan - CHP Grubu
Aylin Kitapçıoğlu - CHP Grubu
Ali Dönmez - CHP Grubu
Işık Güneşdoğdu - CHP Grubu