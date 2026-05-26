Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ölen 11 yaşındaki Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör “Evlat acısı çok başka. Milletimizin sahip çıkması bize güç veriyor. Bizim en büyük talebimiz, çocuklarımızın isimlerinin yaşatılması” dedi.

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör’ün sözleri yürek sızlattı.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ölen Kerem’in babasından yürek burkan istek: Çocuklarımızın isimleri yaşatılsın

"BAYRAM BİZE GELMEDİ"

Bayramı buruk bir şekilde karşılayan aile, “Bayram geldi ama bize bayram gelmedi. Evlerde insanlar saatlerce uyuyor, toparlanmaya çalışıyor ama acı çok büyük” dedi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen mevlit programıyla okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Saldırıda hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör, program sonrası duygularını paylaştı.

Kerem Erden Güngör

“BU KADAR AĞIR BİR ACI HİSSETMEDİK”

Kendilerine herkesin destek gösterdiğini ifade eden Güngör “Çocuklarımız bize yük olmadan gitti. Bu toplum onların her şeyini düşündü. Allah bu milletten razı olsun. Biz babamızı kaybettiğimizde bile bu kadar ağır bir acı hissetmedik. Evlat acısı çok başka. Çocuklarımızın ve öğretmenimizin bu toplumun kalbine girdiğini görüyoruz. Milletimizin sahip çıkması bize güç veriyor" dedi.

Acılı baba “Daha 10-11 yaşında çocuklardı. Hayalleri, gelecekleri vardı. Hepsi yarım kaldı. Geride kalan aileler iyi değil” dedi.

EN BÜYÜK TALEBİNİ AÇIKLADI

Verilen desteğin devam etmesini istediklerini belirten Güngör, “Bizim en büyük talebimiz, çocuklarımızın isimlerinin yaşatılması. Bir anne ve babanın isteği, evladının adının yaşatılmasıdır. Milletimizin desteğini gördükçe ayakta kalmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

