İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile muhtemel bir anlaşma sonrası Müslüman ülkelere İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısı yaptığı öne sürüldü. ABD basınına göre Trump, savaş sonrası Orta Doğu’da yeni bir diplomatik sürecin temelini atmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile muhtemel bir anlaşmanın ardından bölgedeki Müslüman ülkelerin İsrail ile barış anlaşmaları imzalamasını istediği iddia edildi. ABD’li yetkililere dayandırılan haberlere göre Trump, bu mesajı Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mısır ve Bahreyn dahil birçok ülkenin lideriyle yaptığı telekonferans görüşmesinde verdi.

TRUMP’IN ANLAŞMA SONRASI HEDEFİ BELLİ OLDU

Axios’un aktardığına göre, görüşmede liderlerin büyük bölümünün İran konusunda ABD’ye destek verdiği belirtilirken, Trump’ın savaş sonrası süreçte İbrahim Anlaşmaları’nı genişletmeyi hedeflediği aktarıldı. Özellikle İsrail ile resmi ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan’ın bu talep karşısında şaşkınlık yaşadığı öne sürüldü. ABD’li yetkililerden biri, “Hatta görüşmede bir süre sessizlik oldu. Trump da şakayla karışık hala hatta olup olmadıklarını sordu” dedi.

Trumpın savaş sonrası hedefi belli oldu! Müslüman ülkelere dikkat çeken İsrail çağrısı

Trump’ın, liderlere İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüşeceğini söylediği ve ilerleyen süreçte ortak bir diplomatik zeminin oluşturulmasını istediği ifade edildi. Ayrıca Trump’ın danışmanları Jared Kushner ve Steve Witkoff’un önümüzdeki haftalarda bu konuda temaslarını sürdüreceği kaydedildi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada da Orta Doğu ülkelerine destekleri için teşekkür ederek, İbrahim Anlaşmaları’nın daha da genişlemesini istediğini belirtti. Hatta İran’ın ileride bu anlaşmalara katılabileceğini ima etti.

"ORTA DOĞU'DAKİ EN ÖNEMLİ GELİŞMELERDEN BİRİ OLABİLİR"

Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Trump’ın çağrısına destek verdi. Graham, Arap ve Müslüman ülkelerin İbrahim Anlaşmaları’na katılmasının “Orta Doğu tarihindeki en önemli gelişmelerden biri” olacağını savundu.

Ancak Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşme konusunda temkinli tavrını sürdürdüğü belirtiliyor. Riyad yönetimi, ilişkilerin kurulması için Filistin devletine yönelik somut ve geri döndürülemez adımlar atılmasını şart koşuyor. İsrail hükümetinin ise bu talebe sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre mevcut siyasi atmosfer ve yaklaşan İsrail seçimleri nedeniyle kısa vadede kapsamlı bir normalleşme adımı zor görünüyor.

İSRAİL’İN HİÇBİR MANEVRA ALANI KALMADI

Öte yandan İsrail merkezli Kanal 13’ün bildirdiğine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki tutumunu etkilemekte zorlandığını kabul etti. Aynı haberde, “Netanyahu,, İsrail'in şu anda Trump'ın kararlarını etkilemek için "hiçbir manevra alanı" olmadığını kabul etti.” ifadelerine de yer verildi.

BUGÜNE İŞARET ETTİ

Bununla birlikte, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran ve ABD arasında savaşı sona erdirmek için yapılan görüşmelerde "belki bugün" bir gelişme olabileceğini söyledi.

