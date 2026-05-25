Gündemdeki haberler nedeniyle merak edilen isimlerden biri de İlhan Kesici oldu. İlhan Kesici, 20.dönemde Bursa; 23,25,26 ve 27. Dönemlerde İstanbul Milletvekili seçilmişti. Peki, İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında? İşte İlhan Kesici'nin hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler...

1948 Sivas Zara doğumlu olan İlhan Kesici, Yüksek Endüstri Mühendisi;Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde tamamladı.İngiltere Bradford Üniversitesi Proje Planlama Merkezinde “Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri” ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsünde “Kamu Yüksek Yöneticiliği” eğitimleri aldı.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünde Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesinde, Dünya Bankası ile İlişkiler ve Demiryolları Master Plan çalışmaları proje başmühendisi olarak çalıştı.

Devlet Planlama Teşkilatında Ulaştırma-Haberleşme Sektörü Uzmanı, Daire Başkanı ve Koordinasyon Başkanı (Genel Müdür) olarak görev yaptı.

1985 yılında DPT kadrosundan olmak üzere Belçika-Brüksel, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimî Temsilci Yardımcısı görevinde bulundu.

1991 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevinde bulundu. Bu sıfatla Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu Üyeliği ve Yüksek Öğrenim Kurulu-YÖK Üyeliği yaptı.

20.dönemde Bursa; 23,25,26 ve 27. Dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliği yaptı.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kesici, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası