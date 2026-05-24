ABD'de uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale gelmesi ve büyük metropollerdeki yükselen konut fiyatları, ülkedeki göç haritasını kökten değiştirdi. ABD genelinde nüfusunu artırmak, yerel ekonomiyi canlandırmak ve nitelikli iş gücünü çekmek isteyen tam 29 şehir ve kasaba, yeni sakinlerine 35.000 dolara varan nakit para, ücretsiz arsa, peşinat desteği ve vergi muafiyeti gibi kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor

Business Insider’ın derlediği resmi verilere göre, Georgia’dan Alaska’ya, Detroit’ten küresel ölçekte tanınan "Tulsa Remote" programına kadar eyalet eyalet dağıtılan dev teşvikler, Amerika rüyasını yeniden canlandırıyor.

10.000 DOLAR NAKİT

Ülkenin en köklü ve başarılı teşvik modellerinden biri olan Oklahoma eyaletindeki Tulsa Remote programı, yeni sakinlerine tam 10.000 dolar hibe sunuyor.

Nakit paranın yanı sıra şehri tanımak için 500 dolarlık seyahat masrafı iadesi ve 150 dolarlık Airbnb kredisi veriliyor.

Şartlar ise 18 yaşından büyük olmak, Oklahoma dışında yaşamak, düzenli uzaktan gelire sahip olmak ve en az bir yıl Tulsa'da yaşamayı taahhüt etmek.

REKOR DESTEK KANSAS'TAN: EV İNŞA EDENE 35.000 DOLAR HİBE

Kansas’ın kuzey-merkezinde yer alan Belleville kasabası, inşaat maliyetlerini hafifletmek için kesenin ağzını açtı. Kasabada tek ailelik bir ev inşa etmek isteyen yeni sakinlere 25.000 dolarlık temel hibe veriliyor. Şehir sınırları içinde inşa edilen ilk 5 ev arasında yer alanlara ise 10.000 dolar ek bonus tanımlanarak toplam teşvik 35.000 dolara ulaşıyor. Ayrıca uzaktan çalışanlara 5 yıl boyunca yıllık 1.500 dolar öğrenci kredisi desteği de sağlanıyor.

"HEM TAŞINANA HEM KALAN GİRİŞİMCİYE 15.000 DOLAR"

Eski gücüne kavuşmak için canlanma sürecine giren Detroit, 2026 yılında başlattığı “Make Detroit Home” programı kapsamında 500.000 dolardan fazla bütçe ayırdı. Milyarder Dan Gilbert’ın da desteklediği projede; şehirde kalıp kendi işini kuran, ev tadilatı yapan veya peşinat ödeyen sakinlere 15.000 dolar veriliyor. Şehir dışından gelenlere ise taşınma yardımı olarak 1.000 dolar ödeniyor.

KONUT TEŞVİKİ SUNAN DİĞER ÖNEMLİ ŞEHİRLER

Nakit para ve taşınma hibesi sunan diğer bölgelerde de hareketlilik oldukça yüksek. Batı Virginia'daki Morgantown, iki yıllığına taşınmayı kabul eden uzaktan çalışanlara aylık taksitler halinde toplam 12.000 dolar nakit öderken, ev satın alanlara bu parayı toplu olarak teslim ediyor. Alabama’daki The Shoals bölgesi ise bir yıl boyunca kademeli olarak ödenecek 10.000 dolar nakit desteği için yıllık en asa 52.000 dolar gelir şartı arıyor.

Bunun yanı sıra Indiana eyaletindeki Perry County yıllık 50.000 dolar kazanan uzaktan çalışanlara iki taksitte 7.000 dolar, Iowa'daki Cedar Rapids yıllık en az 55.000 dolar geliri olanlara 5.000 dolar ve Georgia'daki Columbus şehri de yıllık 75.000 dolar gelir sınırını karşılayanlara yine 5.000 dolar nakit hibe sağlıyor. Ev sahipliğini teşvik eden Arkansas eyaletindeki West Memphis ise ev satın alan yeni sakinlerine 10.000 dolar, kiracılara ise 5.000 dolar nakit ödemenin yanında belediye başkanıyla akşam yemeği fırsatı sunuyor.

Benzer şekilde Iowa'nın Newton şehri de 240.000 dolar ve üzeri değerde yeni ev alanlara 10.000 dolar nakit para dağıtıyor. Teksas ve Arkansas sınırındaki Texarkana ise 5.000 dolarlık taşınma ikramiyesini yerel devlet üniversitesinde %25 öğrenim indirimiyle taçlandırıyor.

Minnesota’nın kuzeyinde yer alan bir gölün kıyısındaki 15.000 nüfuslu Bemidji şehri, taşınma masraflarını karşılamak isteyen uzaktan çalışanlara benzersiz imkanlar sunuyor.

Şehre yerleşenlere 6 ay boyunca ücretsiz internet hizmeti, bir yıllık ortak çalışma alanı üyeliği ve Ticaret Odası üyeliğinin yanı sıra topluluk programları ile yerel etkinliklere ücretsiz erişim hakkı tanınıyor. Programdan yararlanabilmek için esas olarak evden çalışıyor olmak ve en az 60 mil uzaklıktan taşınmak şartı aranıyor.

ÜCRETSİZ ARSA VEREN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Küçük Manilla şehri, üzerine tek ailelik ev inşa etmek isteyen herkese ücretsiz arsa tahsis ediyor. Üstelik bu arsalar üzerine yapılan evler için ilk 5 yıl boyunca emlak vergisi alınmıyor.

Öte yandan 2007 yılından sonra üniversiteden mezun olan ve Maine eyaletinde yaşayan sakinlere, öğrenci kredisi geri ödemeleri için yıllık 2.500 dolar, ömür boyu ise 25.000 dolara kadar vergi indirimi/iadesi sağlanıyor. STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) mezunlarına ise eyalet vergisinin tamamı iade ediliyor.

GENÇ MEZUN BURSU DA VAR!

Cincinnati yakınlarındaki Hamilton şehri, son 7 yıl içinde bir STEAM programından mezun olup şehre taşınan gençlerin öğrenci kredisi borçları için yılda 15.000 dolara kadar burs desteği veriyor.

Eyalet dışından gelen uzaktan çalışanlara 3 ay ücretsiz yüksek hızlı internet sağlayan kıyı kasabasında, taşınmanın ardından tüm sakinler eyaletin Kalıcı Fon Temettü'nden yıllık 3.000 dolar veya daha fazla net ödeme alıyor.

PEŞİNAT YARDIMI

Fort Wayne, ev satın alma fiyatının %5'ine kadar peşinat desteği sunarken; Michigan'ın Jackson şehri, yeni inşa edilen 100 ev projesi kapsamında orta gelirli ailelere 25.000 dolara kadar peşinat yardımı yapıyor.

YEREL İŞ GÜCÜ ARAYANLAR İÇİN YARDIM VAR

Diğer şehirlerin aksine uzaktan çalışanları kabul etmeyen Quincy, kendi bölgesinde iş bulup yerleşen ve 1 yıl çalışan kişilere 5.000 dolara kadar emlak vergisi veya 3.500 dolara kadar kira iadesi sunuyor.

