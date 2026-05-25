Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Serie A'da Udinese'yi 1-0 mağlup ettikleri sezonun son maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin hoca adam adayları arasında adı geçen 56 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Napoli'den ayrıldığını resmen belirtti.

"BAŞKANA SÖYLEDİM"

Daha önce Juventus, Inter, Bari ve Chelsea'de görev yapan Conte, Udinese'yi 1-0 yendikleri karşılaşma sonrası, "Başkan Aurelio De Laurentiis'i bir ay önce aradım ve görüştüm. Napoli'deki süremin bittiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

"NAPOLİ HER ZAMAN REKABETÇİ OLACAK"

Kariyerinde 7 lig şampiyonluğu bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Başkan De Laurentiis, 'Son güne kadar fikrini değiştirirsen seninle yola devam ederim, seni bekleyeceğim' dedi. O direksiyonda olduğu sürece Napoli emin ellerde kalacak ve her zaman rekabetçi bir takım olmayı sürdürecek" sözlerini sarf etti.

