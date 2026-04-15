Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti 13 kişi yaralandı. Saldırı haberinin ardından bölgeye giden Bakanlar incelemelerini sürdürüyor. Bakanlar, hastanelerde tedavi gören yaraları öğrencileri ziyaret etti.

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırının şoku sürerken, bugün benzer bir haber Kahramanmaraş'tan geldi. Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'taki bir ortaokulda 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberinin duyulmasının hemen ardından öğrencilerin aileleri, çocuklarının sağlık durumu ve olayın detayları hakkında bilgi almak için okula koştu.

Güvenlik güçleri, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

BAKANLARDAN YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARET

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yapılan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek kente gelerek son durumu değerlendirdi. Bakanlar daha sonra yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

"SALDIRI İKİ SINIFTA GERÇEKLEŞTİ"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Vali Ünlüer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın 5. sınıf öğrencilerinin bulunduğu iki ayrı sınıfa girerek ateş açtığını belirtti.

SALDIRGANIN BABASI GÖZALTINA ALINDI

Okula silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası