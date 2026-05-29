Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini yerine getiren Türk vatandaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, hacıların ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Türk vatandaşlarıyla telefonda görüştü.

AK Parti tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın hacı adaylarına selam ve iyi dileklerini ilettiği belirtildi. Görüşmede Türk hacılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletti.

Telefon görüşmesinde hacıların dualarını isteyen Erdoğan, “Rabbim haccınızı makbul eylesin, duada bizleri de unutmayın inşallah. Herkese selamlar, saygılar, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk hacılara bayram telefonu

Haberle İlgili Daha Fazlası