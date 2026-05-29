Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklardaki hacılarla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini yerine getiren Türk vatandaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, hacıların ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutsal topraklarda bulunan Türk vatandaşlarıyla telefonla görüşerek selam ve iyi dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Türk vatandaşlarıyla telefonda görüştü.
AK Parti tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın hacı adaylarına selam ve iyi dileklerini ilettiği belirtildi. Görüşmede Türk hacılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletti.
Telefon görüşmesinde hacıların dualarını isteyen Erdoğan, “Rabbim haccınızı makbul eylesin, duada bizleri de unutmayın inşallah. Herkese selamlar, saygılar, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
