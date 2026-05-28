İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine vekil seçimi 5 Haziran’da yapılacak. Belediye meclisi olağanüstü toplanarak yeni başkan vekilini belirleyecek.

İzmir Valiliği, Güzelbahçe Belediye Meclisi’nin belediye başkan vekilini seçmek üzere 5 Haziran 2026 tarihinde olağanüstü toplanacağını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın yerine yapılacak seçimin 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Meclis toplantısının 5 Haziran Cuma günü saat 15.00’te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapılacağı bildirildi.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 27 Mayıs 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 15.00'te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Süreç, Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gelişti. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birlikte bazı belediye görevlileri ve iş adamları hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 26 Mayıs’ta gözaltına alınan Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. tutuklanmış, bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı da Günay’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

