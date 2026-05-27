Gerçek bayram nasıl olur?

Kurban, Allahü teâlâya bağlılığın ve teslimiyetin bir nişanesi olan ve onun rızasını kazanmak için maddi varlığımızı feda ettiğimiz bir ibadettir. Âkıl ve bâliğ, zengin ve mukim olan her Müslümanın kurban olacak bir hayvanı kesmesi vâcibdir.

Kurban nisabına malik olanın, kurban kesmesi vacib iken, kurban kesilmeyen ev inleyerek, sahibine beddua ederek, “Kurban kesmediğin gibi Cenab-ı Allah da sana iyilik yapmayı nasip etmesin!” der. O ev, o yıl belâlara düçar kalır. Kurban kesenin evi ise, memnun olur, sahibine hayır dua eder.

Kurban kesmeyi bir nimet bilmeli! Kurban kesen Müslüman, kendini Cehennemden âzât etmiş olur. Hadis-i şerîflerde; (Cimrilerin en kötüsü [vâcib olduğu hâlde] kurban kesmeyendir) ve (Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, namaz kıldığımız yere gelmesin!) buyurukdu. [Hâkim]

Bayram ise, sevinmek demektir. Bayramlarda insanları sevindirmek de çok sevaptır. Müslümanlar, birbirini ziyaret edip hediyeleşmelidir. Hadîs-i şerîflerde (İnsanlar, kendilerine iyilik edenleri sever.) ve (Hediyeleşiniz, sevişirsiniz!) buyuruldu. Hediyenin en kıymetlisi, en faydalısı, güler yüz, tatlı dildir. Bid’at sâhiplerinden başka herkese, dosta ve düşmana, Müslümana ve kâfire, daima güler yüz, tatlı dil göstermelidir. Kimse ile münakaşa etmemelidir. Münakaşa, dostluğu giderir. Düşmanlığı arttırır...

Beş yerde, Müminler için hakiki bayram olacaktır:

Birincisi, sol yanındaki melek, kötü amel olarak yazmaya bir şey bulamadığı, yani günah işlemeden geçirdiği zaman, mümin için bayramdır.

İkincisi, sekerât-ül-mevtte/ölüm anında, müjdeci meleklerin gelip, merhaba ya mümin! Sen Cennetliksin diyerek müjde verdikleri zaman, mümin için bayramdır.

Üçüncüsü, kabre varınca, kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe bulduğu zaman, mümin için bayramdır.

Dördüncüsü, kıyamet gününde, Arş’ın altında, Peygamberler ve evliya ile, âlimler ve sâlihler ile birlikte gölgelendiği zaman, mümin için bayramdır.

Beşincisi, kıldan ince ve kılıçtan keskin ve gecenin karanlığından daha karanlık, bin yıl iniş ve bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan sırat köprüsü üzerinde, yedi yerde olan suale cevap verip geçerse, mümin için bayramdır. Eğer bu cevapları veremezse, her birinde, bin yıl azap olunsa, gerektir.

O yedi sualin birincisi, imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hacdan, beşincisi zekâttan, altıncısı kul hakkından, yedincisi gusül, istibra ve istincâdan ve abdestten olacaktır...

Cenab-ı Hak hepimize, bu hakiki bayramlara kavuşmamızı nasip eylesin!..

Okuyucularımızın ve bütün din kardeşlerimizin Kurban Bayramını tebrik eder, dünya ve âhiret saâdetleri için dua ederim.

