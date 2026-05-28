Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Trabzonspor’u 94-78 mağlup ederek seriyi 2-0’a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Maça etkili başlayan Trabzonspor, Reed ile ilk sayıları bulurken ilk bölümde üstünlüğü elinde tuttu. Bahçeşehir Koleji ise Williams ve Homesley’in skorer oyunuyla oyuna ortak oldu ve ilk periyodu 29-22 önde tamamladı.

İkinci periyotta ev sahibi ekip Hamm, Tinkle ve Taylor ile dengeyi sağladı. Reed’in son saniye üçlüğüyle Trabzonspor soyunma odasına 48-48 eşitlikle gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK AÇILDI

Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alan Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar ve Cavanaugh’un katkısıyla farkı açtı ve final periyoduna 74-64 üstün girdi.

Son bölümde de üstünlüğünü sürdüren İstanbul temsilcisi, mücadeleyi 94-78 kazanarak seride durumu 2-0’a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak iki teknik faul sonrası diskalifiye edildi. Öte yandan maç öncesinde 2025-2026 sezonu MVP ödülü, Trabzonsporlu Marcquise Reed’e takdim edildi.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Alper Özgök

Trabzonspor: Reed 28, Alican Güney, Berk Demir 2, Hamm 15, Taylor 12, Girard, Tinkle 10, Batu Bircan, Yeboah 10, Ege Arar 1, Dorukhan Engindeniz

Bahçeşehir Koleji: Homesley 27, Flynn 24, İsmet Akpınar 9, Williams 9, Mitchell 3, Furkan Haltalı 2, Ahmet Arda Aydın, Ponitka 2, Cavanaugh 8, Hale 10

1. Periyot: 22-29

Devre: 48-48

3. Periyot: 64-74

