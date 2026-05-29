CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası şekilleniyor. TGRT Haber'de açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı açıklayacağı güne dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yeni kadrolarını şekillendirmek üzere çalışmalara başladı.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Gürsel Tekin, TGRT Haber'de katıldığı Taksim Meydanı programında CHP'nin yeni dönemine dair çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sürecinde bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını ifade eden Tekin, CHP'ye yeni dönemle birlikte katılımların olacağını, farklı siyasi partilerden çok sayıda kişi ile görüştüklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu MYK'yı açıklayacak! Gürsel Tekin 'CHP'de yeni yönetim kadrosu' için tarih verdi

"CHP TABANINI ENFEKTE EDEN GRUPLAR VAR"

Kılıçdaroğlu'nun çok fazla şey bildiğini ama hiçbir zaman dile getirmediğini söyleyen Tekin, "CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var. Bunlar muhalif medya grupları değil bir grubun himayesindeler" şeklinde konuştu.

MYK'YI AÇIKLAYACAĞI TARİH NETLEŞİYOR

Özgür Özel döneminde CHP'den ayrılan yüzlerce kişinin partiye davet edildiğini söyleyen Tekin, cumartesi ya da en geç pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıklamasını beklediğini ifade etti.

Tekin, 2027 yılında Türk siyasetinde çok büyük değişiklikler olacağını öne sürerek, "Siyasette zenginleşmeye son vereceğiz. Bu ülkede siyaseti arındıracağız" dedi.



