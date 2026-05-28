Zonguldak’ta cezaevinde hareketli saatler! Ekipler sevk edildi
Zonguldak’taki Beycuma M Tipi Cezaevi’nde mide bulantısı ve kusma şikayeti olan 18 hükümlü tedavi altına alındı. Olay sonrası cezaevinde su ve yemeklerden numune alındığı öğrenildi.
Zonguldak’ın Beycuma beldesinde bulunan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bazı hükümlülerin rahatsızlanması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan toplam 18 hükümlüye ilk müdahale cezaevinde yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanan kişilerden 15’inin kapalı cezaevi bölümünde, 3’ünün ise açık cezaevi kısmında bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine kuruma sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, hükümlülere olay yerinde müdahalede bulundu.
5 HÜKÜMLÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan değerlendirmelerin ardından 5 hükümlü tedbir amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gerçekleştirilen tetkik ve tedavilerin ardından mahkumların taburcu edildiği belirtildi. Yetkililer, hastalara şu aşamada gıda zehirlenmesi teşhisi konulmadığını bildirdi.
Olayın ardından Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri cezaevinden su numunesi alırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemeklerden inceleme için örnek topladı. Olayla ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi.