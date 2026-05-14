Siirt’te bir lisede mide bulantısı şikayeti olan 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kan testlerinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Öğrencilerin dışarıda tükettikleri bir besinden etkilendikleri değerlendiriliyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10 öğrencide mide bulantısı ve çeşitli rahatsızlık belirtileri görüldü. Öğrencilerin rahatsızlanması sonrasında durum sağlık ekiplerine bildirildi.

ZEHİRLENME BULGUSU YOK

İlk müdahalenin ardından öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek müşahede altına alındı. Öğrencilerden alınan kan örneklerinde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi.

MÜŞAHADE DEVEM EDİYOR

Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öğrenciler, hastanedeki müşahede altında kalmaya devam ederken, öğrencilerin dışarıda tükettikleri bir yemekten rahatsızlanmış olabileceği düşünülüyor.

Olayın ardından Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Kaplan ve okul yöneticileri hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumunu yakından takip etti.

