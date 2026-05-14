Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı gündemdeki yerini koruyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, psikolog ve büro personeli dahil birçok kadro için yapılacak sözleşmeli personel alımında gözler başvuru tarihleri ve yayımlanacak ilana çevrildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamayla birlikte Adalet Bakanlığı personel alımı sürecine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak 15 bin sözleşmeli personel alımında kadro dağılımı açıklanırken, adaylar başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için henüz resmi başvuru süreci başlamadı. Bakan Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu alımlar için ilana çıkılacağını duyurdu. Başvuru tarihleri ve şartlarının ise yayımlanacak resmi ilanla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce duyurduğu personel alımının 2026 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Bakanlık tarafından yayımlanacak ilanın ardından adaylar, başvurularını e-Devlet ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru kılavuzunda KPSS puan şartı, yaş kriteri, öğrenim durumu ve özel şartlara ilişkin detayların yer alacak. Adaylar yayımlanacak resmi ilanı Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilir.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan kadro dağılımına göre en fazla alım zabıt katibi kadrosuna yapılacak. Bakan Gürlek’in paylaştığı bilgilere göre toplam 5 bin 259 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.

Açıklanan kadro dağılımı şu şekilde oldu:

Zabıt Katibi: 5 bin 259

İnfaz ve Koruma Memuru: 4 bin 508

Destek Personeli: 1300

Mübaşir: 1041

İcra Katibi: 900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen: 322

Büro Personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal Çalışmacı: 90

44 farklı unvanda personel alımı

