Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da önemli mesajlar
Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye-Kazakistan ilişkileri her alanda ilerlemeye devam ediyor. Pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız inşallah" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
TOKAYEV'LE GÖRÜŞTÜ
Törende, Erdoğan karşılama kıtasını selamladıktan sonra iki ülke milli marşları okundu. İki lider resmi törenin ardından başbaşa görüşmeye geçti.
"TÜRK DÜNYASI YÜZYILI YAPACAĞIZ"
Erdoğan, görüşmesinin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye Kazakistan ilişkileri her alanda ilerlemeye devam ediyor. Pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tokayev ile anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.
Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısı'na da katılacak olan Erdoğan, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ne ziyarette bulunacak.