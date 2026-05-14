Sağlık Bakanlığı 2026 yılı kapsamında kurayla ataması yapılacak uzman tabip, TUTG uzmanı, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacılar için unvan değişikliği kurası gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kura takvimini paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği kurası ne zaman?

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında, uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar sınavsız ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Bakanlık ve diğer kamu kurumlarında görev yapan uygun şartları taşıyan personel için tercihleri doğrultusunda noter huzurunda bilgisayar ortamında Unvan Değişikliği Kurası yapılacak.



UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ

Başvuru değerlendirme sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Başvurusu reddedilen adaylar ise itirazlarını 15 Mayıs 2026 saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden yapabilecek. İtiraz sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 21 Mayıs 2026 olarak duyuruldu.

Takvime göre unvan değişikliği kurası, 22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

