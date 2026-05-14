19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul’da düzenlenecek konser ve etkinlik programı belli oldu. Maltepe’de gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde sevilen şarkıcılar sahne alırken, gün boyu sürecek spor organizasyonları ve gençlik etkinlikleri de İstanbullularla buluşacak. İşte, 19 Mayıs Maltepe etkinlikleri ve ücretsiz konserler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs 2026 Salı günü için hazırladığı etkinlik programını duyurdu. Maltepe Etkinlik Alanı ve Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde düzenlenecek ücretsiz 19 Mayıs konserleri, spor turnuvaları ve sahne gösterileriyle birlikte İstanbul’da bayram coşkusu gün boyu devam edecek.

19 MAYIS MALTEPE ETKİNLİKLERİ

19 Mayıs İstanbul etkinlikleri kapsamında Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde saat 14.00 itibarıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde kortej yürüyüşü, halk oyunları, jonglör gösterileri, sahne performansları ve spor parkurları yer alacak.

Etkinlik alanında gençlere yönelik birçok spor organizasyonu da gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre basketbol, masa tenisi, plaj voleybolu, kaykay, futbol ve atletizm yarışmaları gibi farklı branşlarda ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.

19 Mayıs kapsamında düzenlenecek spor organizasyonları arasında Maltepe Orhangazi Spor Tesisi’nde yapılacak padel turnuvası da bulunuyor. Ayrıca Saraçhane Parkı-Yenikapı-Balat hattında bisiklet gezisi, Haliç Sahil Parkı’nda 3x3 basketbol turnuvası ve Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gençlik koşusu yapılacak.

İBB tarafından yapılan duyuruda etkinliklerin kontenjan bulunan spor organizasyonları için online başvuruların başladığı açıklandı. Katılımcılar kayıt işlemlerini İBB’nin resmi etkinlik formu üzerinden gerçekleştirebiliyor.

19 MAYIS İSTANBUL MALTEPE ÜCRETSİZ KONSERLER

19 Mayıs İstanbul konser programı kapsamında Maltepe Etkinlik Alanı’nda sevilen sanatçılar sahne alacak. Kapı açılışı saat 17.00’de yapılacak etkinlikte Zeynep Bastık, Bedük ve Baran Mengüç konser verecek. Ayrıca İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu da gösteri gerçekleştirecek.

Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde düzenlenecek etkinliklerde ise genç şarkıcı M Lisa sahne alacak. Gün boyu devam edecek etkinliklerle birlikte İstanbul’da 19 Mayıs coşkusunun geniş katılımla kutlanması bekleniyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişinin Maltepe sahiline akın etmesi beklenirken, konser alanlarında güvenlik ve ulaşım önlemlerinin artırılacağı öğrenildi. Organizasyon kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerin gün boyunca devam edeceği belirtildi.

