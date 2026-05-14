Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil, dünyanın en prestijli bilimsel mertebelerinden biri kabul edilen ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin (NAS) üyeliğine seçildi. Bu seçim, bir bilim insanına verilebilecek en üst düzey akademik onurlardan biri olarak kabul ediliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK’IN HABERİ - Metabolik hastalıkların moleküler mekanizmalarını çözmeye adanmış 30 yılı aşkın çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Türk bilim insanı Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne (National Academy of Sciences – NAS) üye seçildi. Akademinin 28 Nisan 2026'da açıkladığı listede, dünya genelinden seçilen yeni üyeler arasında yer alan Hotamışlıgil, obezite ve diyabet başta olmak üzere metabolik hastalıkların altında yatan süreçleri ve mekanizmaları ortaya koyan öncü ve saha açıcı çalışmalarıyla bu onura layık görüldü.

Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesinde James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü olarak görev yapan Hotamışlıgil, aynı zamanda Harvard-MIT Broad Enstitüsü, Harvard Kök Hücre Enstitüsü ve Joslin Diyabet Merkezi ile ilişkili olarak çalışmalarını sürdürüyor.

BİLİM DÜNYASININ ÜST DÜZEY ONURLARINDAN BİRİ

1863 yılında ABD Başkanı Abraham Lincoln tarafından Kongre kararıyla kurulan Ulusal Bilimler Akademisi, üyeliğini “bilimsel araştırmalarda gösterilen olağanüstü ve süregelen başarıların” karşılığı olarak veriyor. Akademi üyeliği, bilim camiasında en yüksek tanınma seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Hotamışlıgil'in araştırma alanı olan immünometabolizma, son 25 yılın en hızlı büyüyen biyomedikal disiplinlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hotamışlıgil, bağışıklık sistemi ile metabolizma arasındaki etkileşimin obezite, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kardiyovasküler hastalıkların temelinde yattığını gösteren bulgularıyla bu alanın kurucu isimleri arasında kabul ediliyor.

BU TOPRAKLARDAN DÜNYAYA: BİR BİLİM YOLCULUĞU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve doktorasını ABD'de tamamlayan Hotamışlıgil, akademik kariyerinin önemli bir bölümünü Harvard Üniversitesi'nde geçirdi. Boston'da kurduğu laboratuvarda dünyanın dört bir yanından gelen genç araştırmacılarla çalışmalarını sürdüren Hotamışlıgil, Türkiye ile bağlarını hiç koparmadan, ülkesindeki bilim ekosisteminin gelişimi için de uzun yıllardır gayret gösteriyor. Prof. Dr. Hotamışlıgil Türkiye İş Bankası Grubu iştiraki İş Girişim Sermayesi tarafından Harvard Üniversitesi iş birliğinde 2025 yılında kurulan Enlila projesinin de bilimsel öncüsü konumunda bulunuyor. Hotamışlıgil'in NAS üyeliğine seçilmesi, kendisinin liderlik ettiği Enlila'nın da uluslararası bilim camiasındaki konumunu güçlendiriyor.

Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil tarafından Harvard T. H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesinde kurulan Hotamışlıgil Laboratuvarı hücresel stres, lipid hormonları, lipid bağlayıcı proteinler FABP4 ve FABKIN hormonları ve organel yapı ve biyolojisi konularında temel keşiflere imza attı. Bu çalışmalar, kronik metabolik iltihaplanmanın hücresel kökenlerini açıklayan ve metabolik sağlık ve hastalık için kritik öneme sahip yeni hormonların tanımlanmasını sağlayan bulgular ortaya koydu. Söz konusu keşifler, obezite ve diyabet gibi 21. yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunlarına yönelik tedavi geliştirme çalışmalarına yön veriyor.

