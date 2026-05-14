Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık pazarlarında da haraketlilik arttı. Peki kurban seçiminde nelere dikkat edilmeli? Besiciler tek tek açıkladı. İşte dikkat edilmesi gerekenler…

Elazığ'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ederken Tunceli ve Bingöl olmak üzere yaylalarından getirilen hayvanlar da çiftliklere yerleştirilmeye başlandı. Dördüncü kuşak yetiştirici Yiğithan Çopur, vatandaşların kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Kurbanlık seçiminde bunlara dikkat! İkisine de bakın

Çopur şunları söyledi:

2026 Kurban satışlarımız başladı. Hayvanlarımız çiftliğimize inmeye başladı. Şimdi buraya gelen hayvanlarımızın çoğu kurbanlık hayvanlardır, keçilerden ve kuzu toklulardan oluşmaktadır. Ben bu işte dördüncü kuşağım ve bu meslek babadan oğula bana geçti. Şu an çiftliğimize gelen müşterilerimiz hayvanlarını işaretlemeye başladı, satışlarımız başladı.

EN NET GÖSTERGESİ DİŞ

Çopur, hayvanın yaşını doldurduğunun en net göstergesi olan diş yapısının tam olması ve hayvanın parlak tüylü, zinde ve topallıktan uzak olması gerektiğine dikkat çekti. Çopur kurbanlıkların tamamının Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminde küpe kayıtlarının bulunması gerektiğini belirtti.

Çopur şöyle dedi:

Boynuzlarında kırık ve dişlerinde eksiklik olmaması lazım. Çok yaşlı ve çok zayıf hayvanlardan kurban olmaz. Hayvanınıza karşıdan baktığınız zaman güzel, parlak, sağlam ve topal olmayan güzel hayvanları seçin. Bütçenizin en düşüğüyle de olsa en güzelini almaya çalışın.

