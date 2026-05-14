EuroLeague play-off serisinin dramatik finalinde Valencia Basket'e mağlup olan Panathinaikos’ta, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile basın mensupları arasında gergin anlar yaşandı. Seri boyunca yaşanan çekişme, saha dışına da taşarken Ataman kendisine yöneltilen bir soru üzerine mikrofonu bırakıp salonu terk etti.

Panathinaikos, EuroLeague play-off serisi karar maçında Valencia Basket’e 81-64 mağlup olarak Final Four şansını kaybetti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Başantrenör Ergin Ataman, gergin anlar yaşadı.

O SÖZLER BAŞINA DERT OLDU

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında atmosfer oldukça gergindi. Bir gazetecinin, Ataman’ın Ocak ayında iddialı bir şekilde sarf ettiği "Eğer Panathinaikos ile EuroLeague’i veya Yunanistan Ligi’ni kazanamazsam görevimden ayrılırım" sözlerini hatırlatması bardağı taşıran son damla oldu.

Toplantıyı terk etti! Gazetecinin sorusu Ergin Atamanı sinirlendirdi

ERGİN ATAMAN SALONU TERK ETTİ

Gazetecinin sorusunu henüz tamamlamasına izin vermeyen Ergin Ataman, sert ifadeyle yerinden kalktı. Soruyu cevapsız bırakan tecrübeli çalıştırıcı, sadece "Basın toplantısı için çok teşekkürler, hoşça kalın" diyerek toplantıyı saniyeler içinde sonlandırdı.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Panathinaikos'un 2-0 öne geçtiği seride Valencia'ya 3-2 elenmesi ve kendi evinde düzenlenecek Final Four biletini kaçırması, Yunan basınında eleştirileri de beraberinde getirdi. Ataman’ın ocak ayındaki "istifa" restinin arkasında durup durmayacağı ise basketbol kamuoyunda şimdiden en çok konuşulan konu haline geldi.

