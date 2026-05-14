Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Cem Ulucan, kontrolsüz yüksek tansiyonun kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Cem Ulucan, "17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü" kapsamında yaptığı açıklamada hipertansiyonun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirtti.

KALP KRİZİ, FELÇ, BÖBREK YETMEZLİĞİ…

Hipertansiyonun, halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen önemli bir hastalık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Cem Ulucan, kontrol altına alınmayan tansiyonun kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi hayati risk taşıyan rahatsızlıklara neden olabileceğini söyledi.

BU ŞİKAYETLER VARSA DİKKAT

Baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı ve nefes darlığı gibi şikayetleri bulunan kişilerin mutlaka tansiyon kontrolü yaptırması gerektiğini vurgulayan Ulucan, erken teşhisin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzı değişikliklerinin önemine değinen Ulucan, "Tuz tüketimini azaltmak, düzenli egzersiz yapmak, sigaradan uzak durmak ve rutin tansiyon takibini ihmal etmemek hipertansiyondan korunmada büyük önem taşır" dedi.

KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Erken fark edilen hipertansiyonun kontrol altına alınabileceğini kaydeden Ulucan, Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji hekimleri olarak vatandaşların kalp sağlığını korumak için her zaman görev başında olduklarını ifade etti.

