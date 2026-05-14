İsviçre’de eski güzellik kraliçesi finalistlerinden olan eşini öldürdükten sonra blenderdan geçiren Marc Rieben hakkındaki dava sonuçlandı. Cani eş ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, dehşete düşüren olay bir kez daha gündeme geldi.

İsviçre'de 2007 yılında güzellik kraliçesi finalistlerinden olan Kristina Joksimovic'in 41 yaşındaki eşi, kadını boğarak öldürdükten sonra cesedini blendera atarak püre haline getirmişti. Dehşete düşüren olay, davanın sonuçlanmasıyla bir kez daha gündem oldu.

İsviçrede eşini öldürüp cesedini püre haline getirmişti! Cani kocanın cezası belli oldu

SAÇLARI VE BAŞI KOPARTILMIŞTI

Dailymail'in haberine göre, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kadının cansız bedenini 13 Şubat 2024’te iki çocuğuyla birlikte yaşadıkları evde buldu. Olaya ilişkin geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında, kadının ölüm nedeninin boğulma olduğu ve cesedinde darp izlerine rastlandığı ortaya çıktı. Öte yandan saçlarının bir kısmı ve başı koparılmış, rahmi de alınmıştı.

SOL KOLU VE SAĞ BACAĞI EKLEMLERİNDEN AYRILMIŞTI

Otopsi raporlarında, talihsiz kadının kalça eklemlerinin yuvalarından çıkarıldığı, sol kolu ve sağ bacağının da eklem yerinden ayrıldığı tespit edildi. Rieben’ın Kristina'yı parçalara ayırmak için bir dekupaj testeresi, bir bıçak ve bir bahçe makası kullandığı bildirilirken, daha sonra bu parçaları endüstriyel bir blendera attığı kaydedildi.

Soruşturmacılar, Thomas'ın iki çocuk annesi kadının cesedini parçalara ayırırken telefonunda YouTube videoları izlediğini tespit etmişti. İfadesinde cinayetten önce yaşananları anlatan Thomas, eşinin kendisine bıçakla saldırdığı için onu öldürdüğü, bunun bir meşru müdafaa olduğunu iddia etti ve serbest bırakılmayı talep etmişti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Olaya ilişkin 2024’te başlatılan soruşturma tamamlanırken, cani eş ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

