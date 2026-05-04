19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken resmi tatil durumu ve okullardaki uygulama yeniden gündeme geldi. 2026 takvimine göre 19 Mayıs’ın hangi güne denk geldiği ve tatil süresi merak ediliyor.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı takvimine göre Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bu doğrultuda yurt genelinde düzenlenecek resmi törenler ve etkinlikler Salı günü gerçekleştirilecek.

19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı tarih olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli milli bayramları arasında yer alıyor. Bu özel gün, her yıl Gençlik Haftası kapsamında da çeşitli organizasyonlarla kutlanıyor.

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs, resmi tatil günleri arasında yer aldığı için okullar da bu kapsamda tatil oluyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve kreşlerde eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara veriliyor.

Resmi tatil nedeniyle kamu kurumları da kapalı olacak. Eğitim-öğretim faaliyetleri ise 20 Mayıs Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan 18 Mayıs Pazartesi günü normal mesai ve eğitim günü olarak uygulanacak, yarım gün tatil söz konusu değil.

