İstanbul Fatih'te bir binanın altında bulunan zincir marketin deposunda çıkan yangın nedeniyle üst katlara duman dolması sonucu içeride mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Fatih'te, bir marketin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fatih Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın altında bulunan zincir marketin deposunda saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da zincir market deposunda yangın! Binada mahsur kalanlar kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pazarın kurulduğu caddeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

11 KİŞİ KURTARILDI

Binada mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

