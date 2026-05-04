2026 yılının ilk aylarında artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri ''Asgari ücrete ara zam olacak mı?'' sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Enerji fiyatlarındaki küresel artışın Türkiye’deki temel harcama kalemlerine yansıması, milyonlarca çalışanın alım gücünü doğrudan etkilerken, gözler muhtemel asgari ücret ara zammına çevrildi.

Ekonomideki gelişmelerin ardından başkentte ara zam ihtimaliyle ilgili değerlendirmeler dikkat çekiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, mevcut gündemin büyük ölçüde küresel gelişmelere odaklandığını ancak şartların değişmesi halinde asgari ücret konusunun da yeniden ele alınabileceğini ifade etti. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı, Temmuz'da ara zam var mı?

Asgari ücrete ara zam olacak mı? 2026 Temmuz ara zam beklentisinde son durum

2026 yılı başında net 28 bin TL seviyesinde belirlenen asgari ücret, yılın ilk aylarında yaşanan fiyat artışları nedeniyle yeniden tartışma konusu haline geldi.

Uzmanlara göre mevcut ücret, temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalırken bu çerçevede yapılan değerlendirmelerde, mevcut ekonomik şartlara göre asgari ücretin çok daha yüksek seviyelerde olması gerektiği ifade ediliyor. Asgari ücrete ara zam kararı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

İsa Karakaş geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada şu ifadeler yer vermişti; "Şu anda Mart ayındayız. Mart ayında asgari ücretin ne kadar olması gerekiyor? Yasaya göre, düzenlemeye göre, adalete göre derseniz, olması gereken rakam 42.585 TL."

Asgari ücretin neden 42.585 TL olması gerektiğini de açıklayan Karakaş, "Asgari ücret tanımı belli. Nedir? Bekar bir işçinin yeme, içme, kira, ulaşım, bütün giderlerini karşılayacak yani asgari düzeyde yaşayacağı ücret bugün itibariyle 42.585 TL. Peki asgari ücret ne kadar bugün? 28.000 TL." ifadelerini kullandı.

TEMMUZ'DA ARA ZAM GELECEK Mİ?

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz resmi bir karar verilmedi. Uzmanlara göre yıl ortasında ücret güncellemesi yapılmasının önünde herhangi bir yasal engel yok. Geçmiş yıllarda da benzer ekonomik koşullarda yıl içinde birden fazla zam uygulandığı hatırlatılıyor.

İsa Karakaş: ''Önceki yıllarda Türkiye'nin deneyimi de var ihtiyaç olduğu müddetçe yapılıyor. Biliyorsunuz daha yeni elektriğe, doğalgaza yüzde 25 oranında zam geldi. Bugün itibariyle zaten asgari ücretin %10.4'ü eridi. Dolayısıyla insanlarımızın rahatlatılması için önümüzdeki günlerde asgari ücret gündeme gelebilir."

