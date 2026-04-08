Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatları birçok ülkede enflasyonu artırdı. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşları zorlayınca, akıllara "Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusu geldi. SGK Baş Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ANKARA'DA ARA ZAM KONUŞULUYOR MU? TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan Karakaş, "Ankara kulislerinde asgari ücrete ara zam konuşuluyor mu?" sorusuna cevap verdi.

OLMASI GEREKEN ASGARİ ÜCRET 42.585 TL Olması gerekn asgari ücreti açıklayan İsa Karakaş, "Şu anda Mart ayındayız. Mart ayında asgari ücretin ne kadar olması gerekiyor? Yasaya göre düzenlemeye göre adalete göre derseniz olması gereken rakam 42.585 TL." dedi.



NEDEN 42.585 TL OLMALI? Asgari ücretin neden 42.585 TL olması gerektiğini de açıklayan Karakaş, "Asgari ücret tanımı belli. Nedir? Bekar bir işçinin yeme, içme, kira, ulaşım, bütün giderlerini karşılayacak yani asgari düzeyde yaşayacağı ücret bugün itibariyle 42.585 TL. Peki asgari ücret ne kadar bugün? 28.000 TL." ifadelerini kullandı.



%51.7 ZAM OLURSA... Karakaş sözlerine şöyle devam etti: "Yani %51.7 oranında bir artış olursa gerçek bir asgari ücret olacak. O kadar düşük seviyede açlık sınırının zaten çok altında.



NEDEN ARA ZAM OLMASIN? Temmuz ayı geldiği zaman asgari ücrete neden ara zam yapamayalım ki? Yapmamamız için yasal bir engel mi var? Hiçbir bir engel yok.



ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 10.4'Ü ERİDİ Önceki yıllarda Türkiye'nin deneyimi de var ihtiyaç olduğu müddetçe yapılıyor. Biliyorsunuz daha yeni elektriğe, doğalgaza yüzde 25 oranında zam geldi. Bugün itibariyle zaten asgari ücretin %10.4'ü eridi. Dolayısıyla insanlarımızın rahatlatılması için önümüzdeki günlerde asgari ücret gündeme gelebilir."

"Ankara'da ara zam konuşuluyor mu peki?" sorusuna cevap veren Karakaş, "Ankara'nın tek gündemi savaştı biliyorsunuz. Bugün bir ateşkes oldu. Bu ateşkesten sonra rahatla olursa elbette ki bu konuşulacak. Asgari ücretliler ve emeklilerin yoğun bir tepkisi var. Dolayısıyla bu tepkilere kayıtsız kalmak mümkün değil. Hükümetimizde bunları göz önünde bulundurur inşallah. "dedi.

