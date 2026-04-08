Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında ve çeşitli yayın organlarında yer alan Türkiye’nin farklı illerindeki arazi varlığının bir kısmının maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HİÇBİR İLİMİZDE YÜZDE 1'İ DAHİ GEÇMİYOR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya mecralarında ve çeşitli yayın organlarında yer alan ülkemizin farklı illerindeki arazi varlığının büyük bir kısmının 'maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye genelinde fiili olarak maden üretimi yapılan toplam alan, ülke yüzölçümünün sadece binde 1,8’ine tekabül etmektedir. İllere göre fiili kazı oranları da iddia edilenin aksine hiçbir ilimizde yüzde 1'i dahi geçmemektedir. (Örneğin Artvin’de binde 1, Giresun’da on binde 4, Kütahya’da binde 4,1, Çanakkale’de binde 1,5, Balıkesir’de binde 6,4, İzmir’de binde 6, Trabzon’da on binde 3, Muğla’da binde 4,5, Ordu ve Gümüşhane’de ise on binde 8 seviyesindedir)" denildi.

İl Fiili Kazı Oranı Artvin Binde 1 Giresun On binde 4 Kütahya Binde 4,1 Çanakkale Binde 1,5 Balıkesir Binde 6,4 İzmir Binde 6 Trabzon On binde 3 Muğla Binde 4,5 Ordu On binde 8 Gümüşhane On binde 8

"AÇIK BİR DEZENFORMASYON KAMPANYASIDIR"

Asılsız paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca maden faaliyetleri sona eren alanların da rehabilitasyon çalışmalarıyla doğaya yeniden kazandırılması kanuni bir zorunluluktur. Asılsız paylaşımlarla oluşturulan algı operasyonları, milli ekonomimize değer sağlayan madencilik sektörünü karalamaya yönelik açık bir dezenformasyon kampanyasıdır. Çalışmalar 'önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik' ilkesiyle sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

