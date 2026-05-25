Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte teşrik tekbirleri yeniden gündeme geldi. Kurban bayramında farz namazlardan sonra teşrik tekbirini sessiz okur. Kadınlar, Kurban Bayramı'nda farz namazlardan sonra teşrik tekbirini sessiz okur. Namazda yüksek sesle okumaz. Peki, teşrik tekbirleri ne zaman başlar, biter?

İmâmeyne göre Arefe günü, yani Kurban Bayramı’ndan bir gün önce sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar geçen 23 vakitte, hacı olsun ya da olmasın, kadın erkek her Müslümanın; namazı cemaatle veya tek başına kılması fark etmeksizin, farz namazların ardından selam verir vermez ve “Allahümme entesselam” duasını okumadan önce bir kez Tekbîr-i teşrîk getirmesi vacip kabul edilir.

Hazreti. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL GETİRİLİR?

"Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd" denir.

Cuma namazlarından sonra da okunur. Bayram namazından sonra okumak müstehaptır. Cenaze namazından sonra okunmaz.

