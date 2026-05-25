Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezon takvimini açıklamasının ardından futbolseverlerin gözü 2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihine çevrildi. Takımların transfer çalışmaları ve sezon hazırlıkları sürerken, Trendyol Süper Lig’in başlayacağı tarih ve sezon planlaması netleşti. Futbolseverler şimdi “Süper Lig ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.

TFF tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026-2027 sezonunda Süper Lig, ağustos ayında başlayacak. Yeni sezonun ilk yarı ve ikinci yarı tarihleri ile sezonun biteceği gün de belli oldu. Süper Lig’in yanı sıra Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’in başlangıç tarihleri de açıklandı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yeni sezon öncesinde kulüpler transfer çalışmalarını sürdürürken, hazırlık kampı programları da netleşmeye başladı.

Süper Lig’de sezonun ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta maçlarının ardından sona erecek. Devre arasının ardından ikinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. TFF’nin açıkladığı plana göre sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak.

2026-2027 SÜPER LİG SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ

2026-2027 Süper Lig sezon başlangıç tarihi olarak 14 Ağustos 2026 öne çıkıyor. Ligin açılış haftası dört güne yayılarak 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Böylece futbolseverler ağustos ayının ikinci haftasında yeniden lig heyecanı yaşayacak.

TFF’nin yayımladığı sezon planlamasında Süper Lig'in yanı sıra diğer profesyonel liglerin başlangıç tarihleri de duyuruldu. Trendyol 1. Lig 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de ise ilk maçlar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Play-off takvimlerinin ise ilerleyen dönemde ayrıca açıklanacağı belirtildi.

